Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 апреля 2021 года: указ Лукашенко о белорусской вакцине и приготовления в Европе ко второй Пасхе во время пандемии

Из-за пасхальных праздников страны Европы закрываются и усиливают антиковидные меры еще больше. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В мире

За сутки было выявлено свыше 650 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель ежесуточного инфицирования за время с 17 января 2021-го года.

Всего за время пандемии COVID-19 заболели более 129,8 миллиона человек по всему миру, информирует worldometers.info по официальной статистике ВОЗ. Умерли от коронавируса более 2,833 миллиона пациентов.

При этом острым остается вопрос вакцинации, темп которой в ВОЗ сочла непозволительно медленным в Европе, сообщает русская служба BBC.

При этом в организации подчеркнули, что вакцинирование населения является единственным способом «выбраться из этой пандемии».

- Однако в Европе вакцинация идет крайне медленно, и это продлевает пандемию для всех, - раскритиковал действия властей региона директор ВОЗ по Европе Ханс Клюг.

В качестве экстренных мер называется наращивание производства вакцин, использование всех имеющихся в распоряжении доз для вакцинации. В противном случае в ВОЗ предупреждают, что карантин и локдауны в Европе продлятся еще долго.

В Беларуси

Так же продолжает расти заболеваемости коронавирусом и в Беларуси. На 1 апреля Минздрав официально заявлял еще 1236 новых подтвержденных случаях коронавируса, а также еще о 10 смертях за сутки.

За весь период пандемии в республике зарегистрировано 323 тысячи 43 человека заболевших коронавирусом. Выздоровели 313 тысяч 628 пациентов, умерли в Беларуси 2 тысячи 257 пациентов с выявленным «ковидом».

При этом касаемо вакцинации от коронавируса, 1 апреля Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19. Это обсуждалось ранее на совещании с главой Минздрава, спустя непродолжительное время был подготовлен официальный документ.

Документом предусматривает для Минздрава и Национальной академии наук комплекс мероприятий на 2021 - 2023 годы по созданию отечественной вакцины от коронавируса.

- В частности, определены организации-исполнители работ по ее созданию, а также основные этапы и источники финансирования, сроки проведения доклинических и клинических испытаний, - прокомментировали в пресс-службе президента.

Французам на пасхальные праздники запретили отдаляться от дома дальше чем на 10 километров. Фото: pixabay.com.

Пасха в условиях карантина второй год подряд

Страны Европы уже второй год встречают Пасху в условиях карантина, констатирует ТАСС. Вторая католическая Пасха в Европе пройдет в условиях пандемии, а также роста заболеваемости COVID-19 из-за чего в некоторых государствах усиливаются ограничения. Чем отличаются локдауны в странах ЕС?

Например, во Франции с 3 апреля на четыре недели вводят жесткий общенациональный локдаун. Закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, не будут работать ни ясли, ни школы, водятся другие меры, в том числе, запрет для французов удалятся от своих домов более чем на 10 километров.

В Италии на весь период Пасхи власти вводят полный локдаун с цветными разграничениями на «красные» и «оранжевые» зоны с 6 апреля. Планируется, что минимум до конца месяца в Италии не будет ни одной «желтой» зоны, позволяющей послабление ограничений.

А в Испании дополнительные запреты вводят специально на Пасху, запрещая передвижение граждан между регионами. А за нарушение карантина вводят внушительные штрафы от 1 тысячи евро.

В Словении с 1 по 11 апреля снова закрывают все детсады, школы и вузы. А работать разрешают только супермаркетам с продуктами, аптекам, банкам и почте, АЗС и СТО. Собираться вместе могут только члены одной семьи, в силе остается комендантский час.

Похожие меры вводят в Хорватии, но уже до 15 апреля, здесь еще закрывают детские игровые комнаты и спортзалы. Частично ограничивается пересечение границы. Но при этом для поддержки турсектора разрешается въезд в Хорватию все, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

В Австрии начинается с 1 апреля уже четвертый по счету жесткий карантин. Там закрывают бьютисферу, непродовольственные супермаркеты и все ТЦ. Даже жителям запрещается выходить из дома «без уважительной причины».

Норвегия решила ужесточить правила въезда в страну, требуя ПЦР-тесты не позднее чем за сутки для всех без исключения въезжающих. К слову, еще с 29 января в стране введен запрет на въезд без веских оснований.

Есть страны которые продлили или сохранили ранее введенные ограничения: это Германия, Швейцария, Бельгия, Польша и другие. Ряд карантинных мер введенных ранее остается актуальным в Венгрии, Португалии, Словакии, Румынии, Швеции, Чехии, Латвии, Литве и Эстонии.

Почти все страны Европы ужесточили локдаун на Пасху. Фото: pixabay.com.

Единственные страны, которые, наоборот, решили ослабить антиковидные ограничения, это Болгария, Британия, Дания, Греция, Черногория, Кипр. Там, исходя из актуальной эпидобстановки, разрешают работу дошкольным и образовательным учреждениям, позволяют работать заведениям на открытом воздухе. А также вводят в широкое пользование сертификаты о вакцинации, тесты на коронавирус или антитела, позволяющие также пользоваться более мягкими условиями антиковидных мер.

Уточним, что власти каждой отдельной страны самостоятельно вводят или отменяют те или иные условия локдауна, исходя из последних данных своего Минздрава.

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