День Воли, громкие судебные процессы, концерты «Руки Вверх» и Преснякова: события марта на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Врач Артём Сорокин, освобождённый в зале суда по делу о разглашении врачебной тайны – ему присудили 2 года с отсрочкой наказания и штраф 50 базовых величин. 2 марта 2021 года. Дом Правосудия, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ