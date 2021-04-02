День Воли, громкие судебные процессы, концерты «Руки Вверх» и Преснякова: события марта на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Выставка "Моя идеальная свадьба". 21 марта 2021 года. Минск, отель "Пекин".
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Автобусная остановка. 1 марта, 2021 года. Деревня Низголово, Бешенковичский район, Витебская область.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Врач Артём Сорокин, освобождённый в зале суда по делу о разглашении врачебной тайны – ему присудили 2 года с отсрочкой наказания и штраф 50 базовых величин. 2 марта 2021 года. Дом Правосудия, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Работницы парниково-тепличного комбината комплектуют букеты тюльпанов. 3 марта 2021 года. Минск.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Стихийное кладбище домашних животных. 4 марта, 2021 года. МКАД (около микрорайона Чижовка), Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина с букетами цветов накануне празднования Международного женского дня. 5 марта 2021 года. Станция метро "Площадь Ленина", Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хоккейсты минского "Динамо" перед матчем с командой СКА (Санкт-Петербург). 6 марта 2021 года. "Минск-Арена", Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней". 11 марта 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Екатерина Гончарова капитан женской команды Hellcats (Минск) по флаг-футболу. Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Огненное шоу в день празднования Масленицы. 13 марта 2021 года. Центр экотуризма "Станьково", Минский район.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Жители деревни Тонеж водят хоровод во время весеннего обряда "Чырачка". 14 марта 2021 года. Деревня Тонеж, Лельчицкий район, Гомельская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
1-й тур чемпионата Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). 14 марта 2021 года. Стадион ФК "Минск", Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вадим Бочаров, владелец частной шоколадной мастерской Prime Chocolate, на своем производстве. 17 марта 2021 года. Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Владимир Пресняков на концерте. 17 марта 2021 года. Минск, Prime Hall.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Подножье памятника на могиле генерала-полковника Чибисова Н.Е. 17 марта 2021 года. Военное кладбище, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Солист Белорусского балета Эвен Капитен (в центре) во время исполнения роли Дроссельмейера в балете "Щелкунчик". 19 марта 2021 года. Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбольное поле стадиона "РЦОР БГУ" перед матчем между ФК "Энергетик - БГУ (Минск) и "Шахтер" (Солигорск). 20 марта 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В день 78-й годовщины трагедии в деревне Хатынь мужчина возлагает цветы на кладбище сожженных деревень в мемориальном комплексе "Хатынь". 22 марта 2021 года. Логойский район, Минская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Тележурналист Григорий Азаренок позирует фотографам перед судебным заседанием над переводчицей Ольгой Калацкой. 23 марта 2021 года. Суд Фрунзенского района, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Джерри Бенгстон, нападающий сборной Гондураса, играл в маске на товарищеском матче со сборной Беларуси по футболу. 24 марта 2021 года. Стадион "Торпедо", Жодино.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Белорусскому художнику Захару Кудину 27 марта исполнилось бы 35 лет. 24 марта 2021 года. Мастерская Захара Кудина, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прохожие показывают жест "Виктори". 25 марта 2021 года. Станция метро "Октябрьская", Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Парень и девушка обнимаются на фоне автозаков, припаркованных около одного из ресторанов. 25 марта 2021 года. Проспект Независимости, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несмотря на пандемию, на концерте группы "Руки Вверх" собралась многотысячная толпа поклонников. 26 марта 2021 года. "Минск-Арена", Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Женщина ловит лучи солнца. 27 марта 2021 года. Минск, парк Дружбы Народов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Нападающий сборной Беларуси по футболу Денис Лаптев (в центре) тянется к мячу. Квалификационный раунд чемпионата мира ФИФА-2022. 27 марта 2021 года. Минск, стадион "Динамо".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ