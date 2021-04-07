Холестерин хороший, плохой и общий: в чем разница и как это связано со здоровьем сердца и сосудов

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Узнали у врача, каким бывает холестерин, как он связан с болезнями сосудов и почему лечиться чесноком и водкой — бесполезная затея. Разобраться в правде и мифах о холестерине «Комсомолке» помог доктор медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Валерий Стельмашок.

Возраст холестерину не помеха

- По каким признакам можно понять, что с холестерином в организме неполадки?

- Нужно регулярно обследоваться. Есть профосмотры, которые включают сдачу биохимического анализа крови - его результаты, а в частности липопротеины низкой плотности, выявят проблемы с холестерином. Правда, в далеко зашедших стадиях бывают кожные проявления - ксантома или ксантелазма - при которых в области лица и век появляются желтые полоски и пятна. Это тоже маркер, который указывает на нарушения липидного обмена.

- Хорошо, а в каком возрасте целесообразно начинать проверяться на холестерин?

- В группе риска - люди от 40 лет. С другой стороны, я не рекомендую дожидаться 40-летнего рубежа, если есть отягощающие факторы: например, сердечно-сосудистые заболевания были у родителей или от атеросклеротического поражения сосудов страдаете вы сами. Тогда следить за холестерином стоит начиная уже с 20 лет. Не надо делать это ежедневно, еженедельно или ежегодно: анализа раз в 5 лет достаточно, если проблем по части холестерина раньше не выявлялось.

У мужчины 40-50 лет основная часть общего холестерина придется на плохой

- Врачи говорят о разных холестеринах - хорошем, плохом и общем. Чем они отличаются и за каким нужно следить?

- Общий холестерин - это сумма различных его фракций, различных липопротеинов. Есть хороший холестерин - та форма, путем которой холестерин извлекается из тканей, попадает в печень, перерабатывается в виде желчных кислот и выделяется из организма. Плохой холестерин - это та липидная частичка, которая, наоборот, доставляет холестерин в ткани. Чем больше плохого холестерина - или липопротеинов низкой плотности - тем выше риск, что часть таких частиц проникнет в стенку сосуда, отложится там и спровоцирует атеросклероз.

Так что следить нужно за плохим холестерином: именно на его уровень опираются, когда назначают лечение. Общий холестерин имеет скорее ориентировочное значение.

- Получается, высокий общий холестерин указывает, что и плохой холестерин повышен?

- Необязательно. Представьте, что уровень общего холестерина - 5,5 или 6 ммоль/л. Это небольшое превышение. Но, например, у мужчины 40-50 лет из этих 5,5-6 единиц основная часть наверняка придется на плохой холестерин. У женщины, которая еще не вступила в период менопаузы, наоборот - большую часть составит холестерин высокой плотности. Потому общий холестерин так мало сообщает о состоянии организма: он показывает сумму всех липидных частиц, но не отражает их атерогенности - склонности вызывать атеросклероз.

- Про вред повышенного холестерина разобрались. А хорошо ли, когда холестерин низкий?

- В этом есть польза, если речь про плохой холестерин. Доказано, что его снижение улучшает прогнозы по выживаемости для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. А опасности в запредельно низком холестерине я не вижу по двум причинам. Во-первых, современные препараты просто-напросто не могут опустить его значение до 0. Во-вторых, достигнуть даже нормально показателя - 1,4 ммоль/л плохого холестерина для сердечников - достаточно трудно.

Повышенный холестерин бывает у людей любой комплекции

- Обычно про повышенный холестерин говорят в связке с неправильным питанием. Это правда настолько важно?

- Еда - один из факторов. Например, есть трансжиры - это хорошо известные нам маргарины. Они привлекательны для пищевой промышленности тем, что быстро переходят из твердого в жидкое состояние, а это очень облегчает производство. Но одновременно трансжиры повышают плохой холестерин, а именно - атерогенную его форму под названием липопротеин альфа. Еще холестерин содержится во всем, что объединяет понятие ливер: это печень, почки, головной мозг, желудок, внутренности животного, кожа.

Насколько важно питание?.. Учитывайте, что 15% холестерина попадает в наш организм через пищу, а 85% синтезируется печенью. Так что, налегая на перечисленные продукты, вы вполне рискуете повысить свой холестерин.

- Высокий холестерин бывает только у полных людей? И значит ли это, что надо худеть, чтобы его нормализовать?

- Повышенный холестерин бывает у людей любой комплекции. Большую роль здесь играет генетика: например, мне часто приходилось видеть человека без избыточного веса тела, но с высоким уровнем атерогенного холестерина. Поэтому похудение - это не панацея. Оно работает на снижение холестерина, но лишь как дополнение к основным терапевтическим способам.

- В моде сейчас безжировые диеты. Как они влияют на уровень холестерина и здоровье сосудов?

- Диетическое питание в принципе предполагает, что человек ограничивает себя в потребления продуктов, богатых холестерином и его атерогенными формами (типа уже упомянутых трансжиров). Поэтому диета - это возможность прожить дольше и лучше за счет того, что тормозится атеросклеротический процесс. Жестко ограничивать себя не нужно: строгие диеты показаны только тем, у кого есть реальные нарушения липидного обмена.

Чтобы упредить инсульт или инфаркт, контролируйте уровень плохого холестерина в организме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Если холестерин в норме, то можно расслабиться - инфаркт и инсульт тебе не грозят?

- Несомненно, нормальный холестерин - это хорошее подспорье для здоровых сосудов и сердца. Но нельзя все факторы риска сводить к одному показателю. Например, кроме холестерина имеет значение, курит ли человек и страдает ли артериальной гипертензией - это модифицированные факторы риска, на них мы может повлиять. А есть немодифицированные факторы - пол и возраст, на которые повлиять нельзя. Хотя доказано, что от сердечно-сосудистых заболеваний мужчины страдают больше женщин, а люди старше - гораздо чаще молодых.

Но в триаде основных факторов - курение, холестерин и артериальная гипертензия - именно на холестерин можно значимо повлиять, чтобы упредить инфаркт и инсульт. Если же дебют этих болезней состоялся, холестерин тем более надо корректировать - это не даст случиться рецидиву.

- Нужно ли волноваться, если холестерин подскочил у беременной женщины?

- Нет. Во время беременности происходит перестройка обменных процессов, соответственно, показатель холестерина тоже может колебаться. Поэтому заниматься лечением стоит после того, как женщина закончит кормить ребенка грудью - тогда анализ на плохой холестерин будет показательным. К тому же беременным принимать статины нельзя: им такая фармакотерапия противопоказана.

Что делать, если не помогают статины и можно ли специально употреблять алкоголь для прочистки сосудов?

- Статины считаются лидерами в лечении атеросклероза. Но что если они вызывают побочку или вообще не помогают?

- Действительно, статины - это основной способ скорректировать уровень холестерина. Но если у пациента есть противопоказания, тогда статины можно заменить препаратами, содержащими эзетимиб. В Беларуси они доступны в виде монотерапии - этот вариант подойдет, если организм вообще не переносит статины. Либо же, если сами по себе статины неэффективны, можно попробовать комбинированный препарат - капсулы, содержащие сочетание статина с эзетимибом. В ряде случаев именно два компонента дают желаемый результат.

- Есть расхожее мнение, что рюмка водочки очищает сосуды. Это правда?

- Нет, это заблуждение, которому многие поддаются. Я видел таких пациентов: от атеросклероза спиртное их не уберегло, а вот влияние на ментальную функцию и интеллект оказалось губительным. Более того, алкоголь даже в небольших дозах опасен - он вызывает фибрилляцию предсердий, или мерцательную аритмию. Поэтому современные рекомендации врачей таковы: если вы не пьете алкоголь, то не стоит и начинать. А тем, кто употребляет спиртное, нужно делать это умеренно. В пересчете на чистый спирт получается, что норма для мужчины - не более 20 граммов в сутки, для женщин - не более 10. Но снова отмечу: это касается только тех, кто уже выпивает. Специально употреблять алкоголь для прочистки сосудов не нужно - это бесполезно.

- А что если вместо статинов перейти на фитотерапию? В интернете советуют пить настойку из чеснока, отвар базилика и одуванчика…

- К сожалению, лекарственные травы, чеснок и пищевые добавки типа жирных кислот омега-3 влияют на уровень плохого холестерина мало и никак не замещают основную терапию. А она, напомню, включает прием статинов, при необходимости - комбинацию сатинов с препаратами, содержащими эзетимиб.

Еще больше интересных фактов о холестерине в нашем видео:

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