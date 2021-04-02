Little Big, "Звери", Noize MC, "J:Морс". Крупнейший белорусский фестиваль «Рок за Бобров» возвращается!

"Рок за Бобров" первым заявил о своем возвращении этим летом. Фото: личный архив

В этом году «Рок за Бобров» пройдет 7 августа на новом месте – на территории аэродрома «Липки». Уже подтвердили свое участие «Little big» (они должны были приехать ее в 2019 году, но концерт не состоялся из-за болезни вокалисты Ильи Прусикина, с тех пор тянется должок), «Звери», «Порнофильмы», Noize MC, «Loona», «Пошлая Молли», «J:Морс» и «VAL».

Напомним, что летом 2019 года «Рок За Бобров» установил новый рекорд посещаемости, превысив цифру в 50 000 человек, и в очередной раз стал самым массовым билетным фестивалем Беларуси.

В разные годы на фестивале выступали лучшие рок, хип-хоп и панк коллективы Беларуси и зарубежья: «Би-2», «Океан Эльзы», «Ляпис 98», «Сплин», «Баста», ЛСП, «Мумий Тролль», «Дай Дорогу», «Каста» и еще более 100 артистов.

Илья Прусикин обещал приехать на "Рок за Бобров" еще в 2019 году - но тогда не получилось. Фото: личный архив

Сейчас уже продано более 10 000 билетов.

По устоявшейся традиции, имя одного из главных гостей фестиваля организаторы пока держат в тайне.

Новая площадка – аэродром «Липки» находится всего в 10 минутах езды от станции метро «Борисовский тракт». Специально для посетителей «Рок за Бобров» организуют бесплатные автобусы, которые будут курсировать от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении.

Для любителей повышенного комфорта уже в продаже билеты в VIP-зону.

БУДЬ В КУРСЕ

«Рок за Бобров»

7 августа, аэропорт Липки, билеты (цена действует до 9 апреля): танцпол - 39 рублей, VIP-сектор - 79 рублей.

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