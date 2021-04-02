Специалист советует, как правильно растить цветочную рассаду: когда прижать, а когда выгулять

Чтобы вырастить крупный куст роз, сначала для саженца придется выкопать яму в метр глубиной и слоями уложить питательную «подушку». Фото: pixabay.com

- В землю просятся уже агератумы, бархатцы, однолетние георгины, клеомы, колеусы, мирабилисы, немезии, - говорит про однолетники, которые уже пора растить, ландшафтный дизайнер, директор компании «Агро-промышленный дом» Татьяна Беляева.

Технология выращивания рассады для них практически одинаковая.

- Емкости для рассады берите любые - баночки от сметаны и тетрапаки от соков тоже подойдут. Главные требования - наличие дренажных отверстий и стерильность. Это основные ошибки начинающих цветоводов. Застой влаги может погубить рассаду, как и грязные контейнеры, в которых развивается инфекция.

- Какой грунт лучше?

- Советую готовые грунты для рассады, которые уже сбалансированы по кислотности и достаточно легкие. Очень хорош, на мой взгляд, грунт на основе кокосового волокна: он на 100% чист от семян сорных растений, очень легкий, хорошо впитывает влагу, отдавая ее постепенно. Можно, конечно, использовать и грунт со своего участка, но тут придется попотеть, так как его необходимо пропарить, затем дать ему отдохнуть, чтобы восстановилась микрофлора почвы, а потом тщательно поработать над его составом.

- Дачники спорят: присыпать ли семена однолетников грунтом…

- Грунт укладываем в емкости, слегка его уплотняем и спрыскиваем водой. При посеве грунт должен быть влажным, но не мокрым. Высеваем семена и слегка присыпаем землей. Если семена мелкие, то присыпать их не нужно, их надо посеять поверхностно и слегка прижать дощечкой. Закрываем посев стеклом или полиэтиленом и ставим в теплое затемненное место. Оптимальная температура прорастания большинства семян – 16 – 21 градус. Если вы выращиваете рассаду под стеклом, необходимо его ежедневно протирать, чтобы крупные капли конденсата, не повредили нежные всходы.

После появления всходов переставьте контейнер на свет, поддерживайте влажность и через несколько дней укрытие можно снимать, советует Татьяна Беляева.

- Как только раскроется первая пара настоящих листьев, растения необходимо распикировать на расстояние 4 – 5 см, при пересадке берите растения за семядольные листочки, чтобы не повредить нежный стебелек.

В пустой земле и однолетники расти не хотят, для их посадки плодородный слой должен быть не менее 20 сантиметров. Фото: pixabay.com

- А закалять цветочную рассаду надо?

- Обязательно, но не сразу после пикировки. Попикировали - в течение дня лучше подержите сеянцы подальше от света, после чего возвращайте на подоконник. Когда сеянцы тронутся в рост, их необходимо начинать закаливать, ведь неженки, которые потом будут долго привыкать к условиям открытого грунта, нам не нужны. Начинается закаливание с проветриваний, сначала непродолжительных. А как только на улице установится устойчивый плюс, можно выводить рассаду на «прогулки» на балкон или на приусадебный участок. Время «прогулок» постепенно увеличивайте - и вот уже молодую крепенькую рассаду можно оставлять на улице на целый день, а перед высадкой оставьте ее на улице на неделю, чтобы рассада могла полностью привыкнуть к новым условиям своей жизни.

НА ЗАМЕТКУ

Питательная подушка для роз - не менее метра, а для астр хватит и 20 см

Закладку любого цветника начинают с подготовки почвы. И если для однолетников слой плодородной почвы должен составлять не менее 20 - 25 см, то для многолетников - 30 - 40 см.

Только мелкие ковровые растения согласны расти на питательной подушке в 15 сантиметров, а вот для роз придется рыть метровые ямы.

Как рассказала «Комсомолке» куратор коллекции роз Ботанического сада НАН Беларуси Татьяна Никонович, когда шесть лет назад розарий переносили на нынешнее место, то рыли ямы глубиной примерно в один метр, до песка, и слоями укладывали перепревшую листву, компост, торф, навоз и грунт. И потом только сажали кусты роз, у которых, надо помнить, корневая система очень мощная. И еще специалист напоминает, что роза всегда откликнется красивым и обильным цветением на подкормку навозом.

Совет для тех дачников, у кого в качестве эксперимента луковицы лилий зимовали в холодильнике и которые намерены их высадить ранней весной.

Все виды лилий не терпят тяжелых глинистых почв, долго удерживающих влагу, от этого луковицы быстро загнивают. Песчаные почвы и торфяные также непригодны для лилий - слишком бедны, быстро пересыхают, торфяные еще и кислы. Но лилии будут благодарны за высадку в почву, заранее заправленную органикой. Желательно также внести несколько ведер листового перегноя (земля из-под берез, лип, осин). Плодородный слой земли для лилий должен составлять не более 40 - 50 см.