«Сначала я понимал только названия балетных па, они ведь на французском»: как француз Эвен Капитен стал солистом Белорусского балета

Француз Эвен Капитен встал к балетному станку в 13 лет. Это было 10 лет назад. Сегодня он солист Большого театра оперы и балета Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За пять лет Эвен Капитен вырос до солиста Белорусского балета, занятого почти в 20 постановках. Он танцует Ромео в «Ромео и Джульетте», Хозе в «Кармен-сюите», Зигфрида в «Лебедином озере», Дроссельмейера в «Щелкунчике», Пер Гюнта в одноименном балете. Правда, профессионально заниматься балетом Эвен стал достаточно поздно. В 13 лет он пришел в Балетную школу Парижской национальной оперы недалеко от его нового дома в пригороде Парижа. Туда семья переехала из деревни.

Эвен - поклонник русской классической школы балета, поэтому рассматривал возможность продолжить учебу в России. Но по стечению обстоятельств оказался в Беларуси.

- Еще в Париже я случайно познакомился с танцовщиком-французом, который окончил Белорусскую хореографическую гимназию-колледж и уже работал в Музыкальном театре. От него услышал много хороших слов о преподавании там - и решился. Тем более занятия в Беларуси стоили в разы дешевле, чем учеба в Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге или Московской академии хореографии.

Эвен говорит, что уезжать из Франции от семьи было не страшно.

- Ведь со мной учиться балету ехала моя младшая сестра Перл! Страшно было, что я ни слова не знал по-русски. И этот же друг на первых порах переводил мне даже расписание в колледже - я не понимал, куда мне идти (улыбается). Без проблем воспринимал только название балетных па, которые на уроках традиционно произносятся по-французски.

Когда Эвен приехал учиться в Минск ему было 16, а его сестре Перл - 14 лет. На тот момент он уже закончил школу во Франции, поэтому сосредоточился на занятиях хореографией и танцем.

- А еще каждый вечер усиленно занимался русским языком - очень старался! Два раза в неделю были занятия по русскому языку с педагогом из колледжа, которая преподавала французский. Русскому она учила меня и ребят из Японии. Понимать, что говорят между собой однокурсники и продавцы в магазине, я начал через 2 - 3 месяца.

Кстати, спустя 7 лет Эвен неплохо говорит по-русски. До этого во французской школе он изучал английский. На нем и сейчас общается, в том числе с некоторыми артистами балета белорусского Большого родом из Японии.

Около года и танцевал с болью из-за микротрещины

Впервые Эвен вышел на сцену еще воспитанником колледжа. Это была роль, смеется он, где надо было красиво выйти на сцену и красиво стоять, держа в руках реквизит.

- А вот танцевал я в первый раз в балете «Дон Кихот» партию Тореадора. Когда же я поступил в театр на службу, то первым выходом стал испанский танец в «Лебедином озере». Я и сейчас его танцую. Но тогда волновался страшно!

- А как готовитесь к выходу на сцену?

- За три-четыре часа до спектакля, конечно, не ем. Интенсивность разминки зависит от спектакля, в котором я участвую. Например, есть спектакли, где я выхожу на сцену и сразу активен - прыжки, в дуэте с партнершей - поддержки. А есть роли, где сначала драматическая часть, а потом танец. И в зависимости от этого я либо разогреваюсь, чтобы быть теплым, вспотевшим, либо просто разогреваю стопы, связки, растягиваю мышцы. Но в обоих случаях - настраиваю голову.

- Эвен, вы хоть и высокий парень, но не атлант. Как удается не только поднимать партнерш, а в них ведь килограмм 45 точно есть, но еще и носить их на руках по сцене?

- И не только носить, но и бегать с партнершей на руках (улыбается). Я, конечно, раньше много качал плечи, чтобы справиться. Но честно сказать, чтобы поднять партнершу в танце, главное не сила, а техника, координация ног и рук. Ногами выталкиваешь, а руки сами вверх идут вместе с партнершей.

Не обошли Эвена и травмы. Первый раз он подвернул ногу еще в колледже, другую - уже в театре. Отталкивание от пола для прыжков, ежедневная работа на высоких полупальцах часто вызывает у артистов балета микротрещины кости. Итог - сильная боль. Эта неприятность случилась и у Эвена.

- Я много репетировал роль Хозе в «Кармен-сюите» и натрудил ногу, случился так называемый усталый перелом голени. Около года и танцевал с болью, но весной 2020-го понял, что больше не могу, - делится Капитен. - И на три месяца ушел лечиться. Но мне повезло, потому что в это время театр закрылся из-за коронавируса, спектаклей не было. А еще летом на полтора месяца уехал в отпуск к семье в Испанию - всех родных повидал.

«Не боюсь съесть булочки или кусок торта»

Эвен из многодетной семьи. У него есть три сестры и брат. Старшая сестра живет в Тулузе, а остальные - они пока определяются с выбором будущей профессии - сейчас, во время карантина в Европе, с мамой в небольшом городе на юге в Испании. А еще у Эвена есть бабушка. Правда, в отличие от белорусских бабушек она не сажает помидоры на даче и не приглядывает за внуками.

- Моя бабушка раньше занималась дрессировкой лошадей, подготовкой их к международным выставкам. Этим же занимается и отец. Когда он был молодой, то бабушка нанимала его для этой работы. Так он и познакомился с моей мамой.

- А приезжал ли кто-то из семьи к тебе в Минск за эти годы?

- Пока не было коронавируса, 2 - 3 раза в год прилетала мама, она всегда приходила на мои спектакли - благо снимаю квартиру в нескольких остановках от театра. С ней мы гуляли по городу, но только когда было тепло, потому что мама холод не выносит, а еще я угощал ее блюдами белорусской кухни в кафе.

Эвен, по его словам, не шеф-повар, но себе готовит - гречку, которую он никогда до Беларуси особо не ел, а также мясо, овощи, рис, омлет, салат. Чаще всего готовит вечером, чтобы хватило на ужин и на обед следующего дня. Если не получается - идет в кафе возле театра, но это редко. «Для здоровья я не ем много, но я не боюсь съесть булочки или кусок торта», - говорит Эвен.

- Как вам белорусские девушки?

- Был уверен, что вы зададите мне этот вопрос (смеется). Славянки - белоруски, русские, украинки - очень красивы.

- Эвен, а у вас классическая французская внешность?

- Нет, французы не такие высокие, и вообще, я похож на испанца. У меня действительно по маминой линии есть испанские корни, но очень далеко.

- Говорят, белорусы мало улыбаются…

- Нет, наоборот! Французы очень холодны с незнакомыми людьми. У нас во Франции улыбаться в метро - это грубо. И вообще, мне кажется, везде - и в Беларуси, и во Франции - можно встретить не очень приятных кассиров или грубоватых работников банка.

Типичный день Эвена Капитена выглядит так: утром в 10 часов начинается класс - он не дает потерять форму, даже если артист не танцует в спектакле. Потом репетиция, вечером - спектакль. Эвен не тусовщик, в свободное время ходит в бассейн, на массаж, смотрит множество записей сцен балетов с участием мировых балетных знаменитостей.

- Меня больше вдохновляют российские танцовщики, интересен иной, нежели у меня, стиль танца, другая редакция. Мои кумиры сегодня - это Владимир Шкляров, Леонид Сарафанов, Кимин Ким, много и плодотворно танцевавший в Америке Анхель Корелла. Для роли Ромео я много перенял именно от него, у него учусь актерскому мастерству. У него именно тот Ромео, которого я хотел на сцене воплотить в танце. Со мной над этой ролью много работала педагог-репетитор Людмила Генриховна Бржозовская.

- Кроме вас Ромео танцуют еще 4 солиста. Не много ли конкурентов?

- Иногда спектакли идут друг за другом и их танцуют разные составы, а еще надо понимать, что кто-то из артистов может получить травму, и нужна будет замена - и она должна быть равноценной. Пять Ромео - это не много (улыбается). И вообще, зрителям интересно видеть, как разные артисты воплощают один и тот же образ. Да и конкуренция среди танцоров - это неплохо, это стимул работать над собой, танцевать лучше.

В Большом театре Беларуси очень хороший репертуар, и мне здесь есть куда расти. Режиссеры, балетмейстеры видят меня в аристократических, романтических ролях. Но я хочу танцевать не только принцев, а еще и Спартака, Альберта в «Жизели».

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Танцовщика Эвена Капитена в апреле 2021 года на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси можно будет увидеть: 4 апреля в балете «Пер Гюнт» в заглавной роли, 14 апреля в роли Хозе в балете «Кармен-сюита». А 18 апреля Эвен впервые исполнит роль «Золотого раба» в балете «Шехеразада».

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