Телефон-пудреница, Nokia из «Матрицы» и зашифрованный Blackberry: в Минске показывают мобильные телефоны из 2000-х - вот самые редкие

Телефон-пудреница, Nokia из «Матрицы» и зашифрованный Blackberry: в Минске показывают мобильные телефоны из 2000-х. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это сейчас все смартфоны выглядят как прямоугольные «плиточки» с экраном во все «лицо» и несколькими камерами на обороте. А в начале 2000-х каждая модель телефона была индивидуальной. Дизайн аппарата имел огромное значение – часто ту или иную модель люди выбирали именно из-за внешнего вида, а не из-за количества «наворотов». Поэтому каждый производитель старался выделиться.

Молодым людям, которые родились позже, чем появилась легендарная Nokia 3310, тут есть чему удивляться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открылся «Музей мобильного телефона МТС». Открытие выставки приурочили ко Всемирному дню мобильного телефона – 3 апреля. В этот день 48 лет назад инженер компании Motorola совершил первый звонок по сотовому телефону.

Выставка в Минске оформлена в виде картинной экспозиции, а каждый телефон представлен как отдельный экспонат. С некоторыми телефонами можно «побаловаться» - например, поиграть в ту самую змейку – пожалуй, самую популярную игру на мобильных телефонах из начала 2000-х.

В Минске открылся музей мобильного телефона. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке представлена коллекция Александра Чеботаренко, который работает в техническом департаменте МТС. За восемь лет он собрал 120 мобильных телефонов, которые были выпушены с 1995 по 2011 год.

Музей мобильного телефона. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Первый сотовый телефон мне достался от отца. Потом постепенно стали появляться и другие экземпляры, - рассказал «Комсомолке» Александр. - Ни одного телефона из этой коллекции я не купил. Друзья, коллеги и знакомые узнав, что я начал собирать сотовые телефоны, стали дарить мне разные аппараты.

На выставке представлена частная коллекция Александра Чеботаренко, который работает в техническом департаменте МТС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодым людям, которые родились позже, чем появилась легендарная Nokia 3310, тут есть чему удивляться. Наверняка, взяв в руки какой-нибудь SonyEricsson T610, они будут долго нажимать на кнопки, чтобы в меню включить камеру. Сейчас им страшно представить: в фотокамере телефона, который в 2003 году воплощал все самые последние достижения мировой электроники, всего 0,1 Мегапиксель! Объем памяти – всего 2 мегабайта, а разрешение экрана – 128х160 точек.

Музей мобильного телефона. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Какой маленький экранчик! Размером как в моих умных часах, - обсуждают ребята.

Еще одно удивление – телефоны тех времен «держали» батарею неделю, а то и две!

- Вот бы сейчас так, - удивляются две девушки лет 18-ти...

С некоторыми телефонами можно «побаловаться» - например, поиграть в ту самую змейку – пожалуй, самую популярную игру на мобильных телефонах из начала 2000-х. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зато посетители, которым сейчас за 35, могут много рассказать чуть ли не о каждом третьем аппарате, представленном на выставке:

- Вот такой Ericsson A1018s у меня появился в 2001 году, когда я еще был студентом, - говорит один из посетителей. - А вот Siemens SL65 в 2004 году вообще был самым топчиком – правда, дорогущий, жуть!

Молодым людям, которые родились позже, чем появилась легендарная Nokia 3310, тут есть чему удивляться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» посмотрела самые редкие телефоны из коллекции.

Аналоговая Nokia THF-7

Аналоговая Nokia THF-7. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это самый старый аппарат в коллекции, он родом из 90-х. Телефон работал в аналоговом формате NMT. Напомним, цифровой стандарт GSM появился в Беларуси в 1999 году. А до этого единственный сотовый оператор страны BelCel продавал телефоны стандарта NMT. Стандарт был слабо защищенный, поэтому особо ушлые люди покупали на сером рынке так называемые телефоны-двойники – по такому телефону можно было разговаривать за счет владельца основного телефона.

Имиджевая «пудреница» Panasonic G70

Имиджевая «пудреница» Panasonic G70. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этот аппарат, похожий не то на женскую пудреницу, не то на кулон. В «спящем» режиме экран телефона превращался в настоящее зеркальце. Такой телефон, в середине двухтысячных небрежно выложенный своей обладательницей на барную стойку какого-нибудь «Вернисажа», производил фурор похлеще современного последнего айфона сегодня. Стоил такой аппарат 250 долларов – но помним, что доллар тогда был дороже, чем сегодня. Да и зарплата в 100 долларов в те годы считалась хорошей.

Nokia 7110 из «Матрицы»

Nokia 7110 из «Матрицы». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Именно этот телефон был у Нео в легендарном фантастическом фильме «Матрица», который вышел на экраны в 1999 году. На момент съемок сама модель еще не вышла, поэтому в фильме снимали прототип, сделанный на базе модели 8110, которая вышла двумя годами раньше. Стоил телефон 300 долларов.

Дорогущая Nokia 8800 - круче был только золотой Vertu

Дорогущая Nokia 8800 - круче был только золотой Vertu. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Эта топовая модель вышла в 2005 году и была самой дорогой в линейке Nokia. Главная фишка телефона – металлический корпус из нержавейки и выскакивающий слайдер. Стоил такой телефон 900 евро. Даже сейчас такие бэушные аппараты в Беларуси продают по 500 рублей.

Защищенный коммуникатор Blackberry 7230

Защищенный коммуникатор Blackberry 7230. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Это был аппарат для знающих и понимающих людей. Главная фишка - возможность шифрования для защиты сообщений от перехвата. Для этого телефон использовал собственную сеть, которая работала по достаточно сложной схеме. Главная задача – защитить корпоративную переписку. Часто такими аппаратами пользовались сотрудники различных теневых структур.

Белорусский телефон «Евротеф Е1»

Белорусский телефон «Евротеф Е1». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Мало кто знает, но попытка производить сотовые телефоны была и в Беларуси. В 2011 году наладили выпуск нескольких моделей телефонов под брендом «Евротеф». Правда, все комплектующие были китайские, а из белорусского в телефоне был только софт – но и это не точно. Так или иначе, проект долго не прожил – производство быстро свернули.

Мало кто знает, но первые в мире мобильники делали в… Молодечно! А система мобильной связи появилась в Минске еще в 1974 году - аппараты были размером с чемодан.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Музей мобильного телефона МТС» будет работать до 16 апреля ежедневно с 12.00 до 23.00.

Вход свободный.

Адрес: Минск, Октябрьская улица, 19 (пространство «Вершы»).

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