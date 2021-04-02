Мама 8-летней Даши из Гродно, к которой вернулся рак: «Хотелось кричать так, чтобы слышал весь город»

К Дашеньке вернулась болезнь. Год назад у нее снова обнаружили опухоль в головном мозге.

Беда в многодетную семью Кулич из Гродно пришла в 2016-ом году. У трехлетней Даши обнаружили большую опухоль в головном мозге. Диагноз девочки звучит так - анапластическая эпендимома задней черепной ямки. Жизнь семьи разделилась на до и после.

- В Минске Дашу срочно прооперировали, но полностью удалить опухоль не удалось, так как она прилегала к стволу головного мозга и обрастала коронарной артерией, - рассказывает Ольга, мама Даши. - В Германии мы прошли химиотерапию, благодаря которой опухоль сжалась, после чего в Беларуси ее окончательно удалили.

Длительное лечение дало результат и родители девочки услышали заветное слово - ремиссия. Это значит, что болезнь отступила. У Дашеньки началась обычная жизнь. Она пошла в школу, обрела друзей, занималась в общей группе по физкультуре.

- Мы регулярно обследовались и на каждом МРТ у меня был страх - не вернулся ли рак? И в марте прошлого года случился рецидив. У Даши было плохое самочувствие. Может быть, я могла догадаться чуть раньше, что болезнь вернулась, - уже сейчас рассуждает Ольга. - Когда Даша заболела впервые, я плакала. А когда узнала о том, что болезнь вернулась, мне хотелось кричать так, чтобы слышал весь город...

Даша впервые заболела в три годика. Тогда у нее нашли большую опухоль в головном мозге. Фото семьи.

Дашу снова прооперировали. Ради ребенка семья временно переехала в Минск.

- Мы обратились к зарубежным специалистам, так как наше лечение в Беларуси зашло в тупик. Последний блок химиотерапии Даша перенесла плохо. Мы отправили Дашин гистологический материал на обследование в Испанию на чувствительность к препаратам. Выяснилось, что она есть. Изучив все документы и проведя с нами видеоконференцию, специалисты испанской клиники Sant Joan de Deu сообщили, что готовы нас принять на лечение.

Клиника выставила семье счет в 152 тысячи 862 евро и семья открыла срочный сбор. На данный момент (2 апреля) из этой суммы собрано 51 тысяча 528 евро.

- Я все время думаю: как в таком маленьком человечке столько мужества? Даша даже мне не позволяет никаких слез и расстройств. Успокаивает: "Чего ты переживаешь? Найдется мне лекарство, которое мне поможет".

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Назначение платежа: сбор средств Куличем Сергеем Викторовичем на лечение и реабилитацию дочери Кулич Дарьи Сергеевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 256-56-82

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта Беларусбанка: № 9112 0001 6546 2223. Срк действия: до 06/21. Получатель: Кулич Ольга Валерьевна (мама Даши)

Карта Белгазпромбанка: № 4641 3200 3339 3900. Срок действия: до 06/25. Получатель: VOLHA KULICH

Pay Pal: utkina.vic@yandex.ru (указать для Даши Кулич)

Контакты:

Ольга, мама Даши: (+37533) 663-55-30