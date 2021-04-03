Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 апреля 2021 года: резкий скачок в Беларуси, число заразившихся за март в мире и робот, убивающий коронавирус

Мир и Беларусь продолжают в апреле 2021 года жить в условиях пандемии коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси

В Минздраве констатировали на 2 апреля резкий скачок новых случаев инфицирования COVID-19. За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 1 тысячи 651 пациента. Из больниц были выписаны 1 тысяча 598 выздоровевших. И еще 10 человек умерли за сутки. За весь период Минздрав сообщил о 2 тысячах 267 скончавшихся пациентах с выявленным коронавирусом.

Кроме того, стало известно о росте заболеваемости COVID-19 отдельно в столице Беларуси. Екатерина Хомченко, завэпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии» сообщила БелТА, что несмотря на констатируемый рост заболеваемости «ковидом» в Минске, это не стало сюрпризом, мол, медики ожидали подъема и «поток людей не стал неожиданностью».

Также она напомнила о необходимости строго соблюдения всех антиковидных мер, особенно, в пасхальные праздники. И сообщила о том, что в Минске вакцинированы от коронавируса уже около 15 тысяч человек. Минчан прививают российским «Спутник V» и китайской вакциной Vero Cell.

В мире

За март 2021-го года число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось на 14,4 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Это на треть больше, чем было заболевших «ковидом» в феврале текущего года. При этом только за последнюю неделю коронавирусом заболели более 4 миллионов человек - такого высокого показателя не было с конца января.

Всего же ресурс worldometers-info сообщил о 130,6 миллиона заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру. Также по официальным данным ВОЗ выздоровели свыше 105,15 миллиона пациентов, скончались 2,845 миллиона человек.

При этом в ВОЗ заявили, что Бразилия стала эпицентром COVID-19 и ситуация в стране сейчас критическая, проинформировало БелТА по информации Reuters.

Сообщается, что ряд бразильских штатов - в критическом состоянии, а во многих больницах отделения интенсивной терапии заполнены тяжелыми пациентам более чем на 90%.

С начала эпидемии в Бразилии зарегистрировано свыше 12,839 миллиона случаев инфицирования, скончались 325 тысяч 284 человека.

Так выглядит робот-убийца коронавируса, занимающийся дезинфекцией салона самолета. Фото: стоп-кадр | видео «МИР 24».

Околоковидное: вакцина для кошек и робот против ковида

Между тем в борьбе с коронавирусом ученые ищут все новые подходы и «лазейки». Например, из поля внимания не упускаются домашние животные, так как уже доказано, что млекопитающие и заболевают, и переносят COVID-19.

Так стало известно о появлении вакцины от коронавируса для кошек, которую впоследствии биологи рассчитывают адаптировать и применять и на других животных.

- После вакцинации двумя дозами препарата организм кошек начинает вырабатывать антитела к коронавирусу. Более того, вакцина не просто защищает кошек от COVID-19, но и мешает вирусу передаваться другим особям, - прокомментировали исследователи.

В XXI веке было вопросом времени, когда «машины» также станут на борьбу с коронавирусом. И вот свершилось! В Швейцарии изобрели убивающего коронавирус робота, информирует «МИР 24».

Аппарат действует на основе ультрафиолетового излучения, уничтожающего всех микробов, в том числе вирус «ковида».

Предназначается робот-убийца коронавируса для обработки салонов самолетов. Причем для тотальной дезинфекции нужно всего 13 минут. Все процессы полностью автоматизированные.

- Сейчас проходят последние испытания, производители хотят убедиться, что излучение не портит обшивку кресел и фюзеляжа. Человек и техника не контактируют, - говорится в сюжете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ВОЗ призвали не применять антипаразитарный препарат для лечения коронавируса.

Дело в том, что его эффективность и безопасность при COVID-19 не доказана (подробности).

Глава МАРТ Колтович сообщил, что некоторые аптеки поднимали цены на лекарства в три раза.

По его словам, был выписан достаточно большой штраф (подробности).

Попросил незнакомого мужчину разрешить у него пожить: вот где нашли сбежавшего из дома в Светлогорске подростка.

Сбежавшего 13-летнего школьника нашли в соседней области почти за 200 километров от дома (подробности).