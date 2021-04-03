Больше 3 тысяч белорусов присоединились к мировой акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом

Онлайн-платформа worldautismday.by специально создана ко 2 апреля по инициативе Семейного инклюзив-театра «і» и при поддержке компании А1.

Пазл, как и синий цвет, которым 2 апреля подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты по всему миру, является символом аутизма. Вот почему для проведения акции был выбран именно такой образ. 2 апреля пользователям онлайн-платфомы удалось вместе разобрать виртуальную маску стереотипов и непонимания, с которыми сталкиваются люди с аутизмом.

После того, как она исчезла, на ее месте появилась фотография, где изображена сцена из премьерного спектакля «Огонь и Лёд» Семейного инклюзив-театра «i» – первой в Беларуси постановки, созданной с помощью технологии virtual production, когда реальные актеры, в том числе дети с аутизмом, выступают в виртуальном пространстве. Показ спектакля состоится 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода. Билеты можно приобрести на сайте оператора kvitki.by. Телефон для справок: +37529 622-20-90.