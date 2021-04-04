Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 марта 2021 года: при возвращении из Израиля и Доминиканы не надо сидеть в карантине, а для кошек изобрели вакцину

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 марта 2021 года: сидеть в карантине больше не надо после возвращения из Доминиканы, а для кошек изобрели вакцину.

По последним данным, в Беларуси заболели 326 065 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 371 человек, это немного меньше, чем в предыдущие сутки. Число ежедневных смертей от коронавируса – девять человек, хотя в предыдущие пятеро суток умирало по пять человек в день. За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 276 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 423 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 424 844 за все время, в том числе 18 277 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей идет вверх. В мире уже умерли 2,85 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 54 737 человек, в Литве – 3 602, в Латвии – 1 923, в Украине – 34 075 человек.

Минздрав Беларуси обновил список «красных» стран: по возвращению оттуда не надо сидеть на самоизоляции

Минздравом Беларуси в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах) актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Из перечня от 05.04.2021 исключили три страны, которые раньше были в этом списке: Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. Это значит, что после возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин. Зато теперь в списке появилась новая страна – Норвегия. Это значит, что по возвращению оттуда нужно 10 дней сидеть на карантине.

Появилась вакцина от коронавируса для кошек

Кошкам делают две прививки, после чего их организм начинает вырабатывать антитела к «ковиду».

- Более того, вакцина не просто защитила кошек от COVID-19, но и помешала вирусу передаться другим особям, - прокомментировали исследователи.

Ранее ученые установили, что коронавирусом инфицируются не только люди, но и многие другие млекопитающие. Например, на макак-резусов, норок, хорьков и кошек вирус действует почти так же сильно, как и на человека.

Сперва безопасность новой вакцины от коронавируса для животных ученые проверили на морских свинках, а затем перешли к опытам на кошках. Биологи рассчитывают, что уже в ближайшие месяцы она пройдет все другие стадии проверок.

В ВОЗ призвали не применять антипаразитарный препарат для лечения коронавируса

Препарат ивермектин в качестве лекарства от коронавируса следует применять только в ходе клинических испытаний. Такое заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Это лекарство применяют при терапии паразитарных болезней, например, гельминтозов или чесотки.

Однако весной 2020 года исследователи из Австралии опубликовали результаты проведенного ими исследования, согласно которым у ивермектина есть мощные антивирусные свойства в отношении SARS-CoV-2.

Специалисты ВОЗ при этом призывают не лечить коронавирус этим препаратом, поскольку он все-таки недостаточно изучен как лекарство от COVID-19.

Читайте также:

Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19

Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности).

Ученые нашли подавляющее коронавирус вещество

По их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).

Названо вещество, подавляющее коронавирус в слюне за 10 секунд

Правда, эффект длится недолго, его не хватает для эффективной профилактики (подробности).