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Общество4 апреля 2021 0:44

Католики Беларуси празднуют Пасху: посмотрите, как прошла праздничная имша в Красном костеле в Минске

Ксендз-магистр Владислав Завальнюк провел пасхальную имшу в Красном Костеле в Минске в ночь с 3 на 4 апреля
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Ксендз-магистр Владислав Завальнюк проводит пасхальную имшу в Костеле святых Сымона и Алены.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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