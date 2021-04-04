Общество 4 апреля 2021 0:44

Католики Беларуси празднуют Пасху: посмотрите, как прошла праздничная имша в Красном костеле в Минске

Ксендз-магистр Владислав Завальнюк провел пасхальную имшу в Красном Костеле в Минске в ночь с 3 на 4 апреля