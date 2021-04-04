Католики Беларуси празднуют Пасху: посмотрите, как прошла праздничная имша в Красном костеле в Минске

Ксендз-магистр Владислав Завальнюк проводит пасхальную имшу в Костеле святых Сымона и Алены.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальная имша. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасха. 3 апреля 2021 года. Минск, Красный костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ