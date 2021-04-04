Минское «Динамо» обыграло «Слуцк», а Кучук предложил благодарить сборную за «героический поступок»: прошли матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо" обыграло "Слуцк" в матче третьего тура чемпионата Беларуси-2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После паузы на международные матчи сборных возобновился чемпионат Беларуси по футболу в Высшей игре.

Голуби часто прилетают на поле стадиона "Динамо", находя что-то лакомое для себя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После побед «Шахтера» и БАТЭ минское «Динамо» также одолело «Слуцк». Матч прошел в стилистике главного тренера «бело-синих» Леонида Кучука: надежная игра в защите, а в атаке главное реализовать хотя бы один момент. В итоге победа динамовцев 1:0 – Жан По воспользовался ошибкой соперника в первом тайме, а дальше голевых моментов практически не было.

Жан По (в центре) был одним из самых активных игроков и в итоге забил единственный мяч. Фото: Владимир КРИУЛИН

Зрителям, наверное, не так весело, но болельщики «Динамо» с большего довольны: как говорится, победа и три очка не пахнут.

Динамовец Иван Бахар вышел на замену и во всех смыслях рыл землю. Фото: Владимир КРИУЛИН

После трех туров лишь две команды не пропускали голы: минское и брестское «Динамо». Они вместе с БАТЭ имею по 7 очков, преследуя солигорский «Шахтер», в активе которого 9 баллов.

- Предполагал, что поле будет не в лучших кондициях. Поливали его перед игрой, но тщетно. Но даже такой натуральный газон мне нравится больше, чем искусственный. Соперник действовал с помощью длинных передач, надеясь растянуть нашу оборону. Но по ключевым параметрам мы оказались сильнее. И по количеству атак, и по единоборствам, и по забитому мячу, - сказал после матча Леонид Кучук.

Минское "Динамо" при Леониде Кучуке пропускает голы крайне редко. Фото: Владимир Зоркий / Коммерсантъ.

Тренера минского «Динамо» спросили, почему лидер и капитан Сергей Кисляк остался в запасе. Ранее футболист провел три матча за сборную Беларуси, в том числе в Бельгии, когда национальная команда потерпела крупнейшее поражение в своей истории (0:8).

- Это мое решение, у нас же есть травмированные в составе, - ответил Кучук. - И вообще я бы за матч с Эстонией (победа со счетом 4:2 – Ред.) вынес бы игрокам благодарность. Они совершили героический поступок, переломив ход матча. А Бельгия есть Бельгия. Я бы так уничижительно не критиковал бы игроков. Сборной нужно брать свои очки.