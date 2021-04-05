Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 апреля 2021 года: известный врач рассказал о борьбе с ковидом, а российские медики выяснили, как вирус влияет на зрение

За последние сутки в Беларуси 1 тысяча 239 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Беларуси зафиксировали 1 тысячу 239 новых случаев заражения COVID-19 – это меньше, чем в предыдущие сутки, тогда прирост составил 1371 человек.

Из больниц выписали 1 тыс. 384 пациента. Скончались за сутки девять человек – у них был выявлен коронавирус.

Всего с начала пандемии, согласно официальной статистике, в Беларуси заболели уже 327 тысяч 304 человека, выздоровели 318 тысяч 33 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время распространения инфекции в республике умерли 2 тысячи 285 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также в Беларуси продолжают делать тесты на COVID-19. За минувшие сутки их выполнили 18 тысяч 850. Всего в стране провели уже пять миллионов 443 тысячи 694 таких анализа.

«Удач с коронавирусом меньше, чем обычно»: врач Владимир Мартов, которому не продлила контракт больница в Витебске, - о пандемии и о том, как сам переболел COVID-19

В рамках проекта «Машина дышит, а я нет» врач дал интервью журналисту Onliner.by Александру Чернухо.

- Пандемия коронавируса очень тяжело далась. Мы прошли пандемию гриппа 11 лет назад, и я рассчитывал, что эта пандемия будет немножко похожа. Оказалось, нет: страшнее, тяжелее, дольше. 3 апреля, ровно год, как БСМП Витебска открылась для коронавирусных пневмоний. Это очень истощает психологически, потому что удач с коронавирусом меньше чем обычно. С одной стороны коронавирусная инфекция очень простая и однотипная, с другой, она плохо поддается лечению. Когда ты делаешь все правильно, а пациент не поправляется, - это ужасно. Когда пациент доходит до реанимации, там уже побед очень мало. В реанимации очень высокая летальность Все победы - до реанимации.

Врач заболел коронавирусом 18 мая, 19-го заболела и жена Владимира Мартова.

- Когда заболел, холодок, конечно, пробежал. Но когда заболела жена, стало не до себя. Мне повезло, я болел очень легко. С женой я повел себя не по приказам, а по тому опыту, который у меня был. Мы не пошли в больницу и не пили антибиотики.

Стало известно, как коронавирус влияет на зрение

Мария Петина, кандидат медицинских наук и руководитель «Центра диагностики, профилактики тяжелого течения и лечения после COVID» рассказала РИА Новости, что зрение снижается из-за поражения сосудов. У человека, который переболел коронавирусом, зрение может ухудшиться на несколько единиц.

- ВОЗ уже зафиксировала спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки как симптомы COVID-19, - отметила Мария Петина. - Сегодня мы видим разные исследования, где утверждается, что глаза — "входные" ворота для вируса в наш организм, и они поражаются в первую очередь.

В США из-за ошибки на производстве прекратили производство вакцины

В США объявили о прекращении производства вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это связано с тем, что там из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Теперь предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет производить только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов препаратов в будущем.

Такое решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая работает и с AstraZeneca, и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных препаратов. Регулирующие органы отложили авторизацию производственных линий завода.

Теперь AstraZeneca будет вместе с местными властями искать альтернативное место производства.

В настоящее время в США одобрили для прививок три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если аллергия на сорные травы, исключите семечки, халву и вермут, а если на рожь – не стоит пить водку»: аллерголог-иммунолог о болезни и лечении

Врач с 30-летним стажем рассказала, можно ли справиться с поллинозом, о пользе инстаграма, скрытой аллергии и прививке от коронавируса. И предупредила, что ненавистной аллергикам полыни в Беларуси стало меньше, но появилась опасная амброзия (Читать далее)

Появилась вакцина от коронавируса для кошек. Ученые рассчитывают адаптировать ее для других животных (Читать далее)