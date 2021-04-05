Говорил о драках с милицией, «Комсомолке» и фейковых новостях: что известно о новом министре информации Владимире Перцове

Владимир Перцов возглавлял представительство МТРК «Мир» в Беларуси Скриншот эфира «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1»

5 апреля на должность министра информации назначили Владимира Перцова, до этого он долгие годы работал директором представительства МТРК «Мир» в Беларуси. Игорь Луцкий, бывший министр информации, стал заместителем главы Администрации президента.

«Комсомолка» собрала несколько фактов про Владимира Перцова.

Владимир Перцов (слева) и Игорь Луцкий Фото: БелТА

Родился в день работников радио и ТВ в Витебске

Владимир Перцов родился 7 мая 1974 в Витебске. Интересно, что в Беларуси еще по советской традиции это День работников радио, телевидения и связи. Окончил художественно-графический факультет Витебского госуниверситета и Академию управления при президенте. Работал на Витебской студии телевидения, Первом Национальном телеканале. Возглавил первую Витебскую FM-радиостанцию «Радио-Витебск». Был председателем и директором Гродненской областной ТРК, директором телеканала "РТР-Беларусь".

Награжден орденом Франциска Скорины

В 2018 году Владимир Перцов получил орден Франциска Скорины с формулировкой «За многолетнюю плодотворную работу».

В 2016 году высказывался о «Комсомолке»

В конце 2016-го года в интервью СБ.Беларусь Сегодня Владимир Перцов говорил о СМИ, в том числе и о «Комсомолке».

- «КП» сегодня формирует точку зрения достаточно большой части аудитории на постсоветском пространстве, и поучиться у такого издания никому не грех, - сказал он. - Мир не делится на белое и черное, есть много цветов и оттенков. В современных СМИ тоже не может быть одного взгляда на какую-то проблему, всегда будут нюансы, и хорошо, что есть площадка, где мы можем поспорить, высказать свою точку зрения и обменяться мнениями.

Владимир Перцов Фото: БелТА

Противопоставлял интернет традиционным СМИ

В том же интервью СБ в 2016-м Владимир Перцов говорил об интернете.

- Интернет не настолько всесилен, как кому-то кажется. И уж точно он не станет могильщиком всех СМИ, как еще недавно предрекали. Эксперты уверены, что «продукция» гражданской журналистики - фейковые новости, заметки блогеров и прочие «мыльные» пузыри, - оскомину серьезному читателю и зрителю уже набили. Сегодня наблюдается возврат думающих людей к традиционным медиа, которые отвечают за достоверность и качество своей информации.

В 2019-м в интервью журналу "Журналист", отвечая на вопрос, каким должен быть канал, чтобы заинтересовать молодого зрителя, Перцов сказал:

- Молодежь сейчас в интернете - это бесспорно. Но это не означает, что молодежь не потребляет телеконтент. Просто интернет предлагает более комфортные формы потребления при помощи технологии отложенного просмотра, видео по запросу, просмотр на мобильных устройствах. Поэтому могу сказать, что молодые люди смотрят наш телевизионный контент в виде отдельных программ, сюжетов, сериалов, смонтированных коротких видео, но делают это в интернете. Если мы посмотрим на топ-10 видеоблогеров России, то увидим, что они в прошлом или настоящем связаны с традиционным телевидением.

Говорил о протестах летом 2020-го

В июле 2020 года, участвуя в программе "Клуба редакторов" на телеканале "Беларусь 1", Владимир Перцов высказывался о протестных акциях.

- Правоохранительные органы наверняка видят эти закрытые чаты, как организаторы, кукловоды, сценаристы этих протестных мероприятий используют граждан как пушечное мясо. Честно говоря, тех, кого задержали и кто попадет под уголовные преследования (а нападение на милиционера - это в любой стране мира тяжелое преступление), им не жалко. Для исполнения своего политического заказа или какого-то другого за деньги им не жалко этих людей. А нам остается только еще раз призвать разумных людей, родителей молодежи, которая пошла, желая быть приобщенной к какому-то историческому событию или в силу своего возрастного протеста, одуматься. Мы всегда хотим, чтобы наше общество двигалось в сторону цивилизованной демократии, но, к сожалению, этим людям, которые работают по технологиям, кукловодят из-за рубежа и реализуют "оранжевые революции", это не надо.

Перцов работал директором представительства МГТРК «Мир» с 2010 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Называл недостаток госСМИ: «немного беззубая»

В октябре 2020-го года в программе «Клуб редакторов» Владимир Перцов высказывался о белорусских государственных СМИ. По его мнению, госизданиям необходимо скорректировать работу «адекватно новым вызовам». Перцов назвал главный, по его мнению, недостаток госжурналистики - «немного беззубая».

- Мы стараемся быть корректными и воспитанными. Может быть, делаем зря? Возможно, сейчас не то время, чтобы оставаться таковыми - потом вернемся в эти хорошие стандарты белорусской журналистики, - сказал он.

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