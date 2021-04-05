Опрос Нацбанка: белорусы считают, что цены поднимутся за год почти на 13%. Эксперт комментирует, как рынок реагирует на такие опасения

Инфляция сейчас меньше 9%, но по ощущениям белорусов - все 13%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Нацбанк провел в марте первый в этом году опрос инфляционных ожиданий белорусов. Такие опросы главный финансовый регулятор страны проводит с 2017 года, в них участвует 2000 респондентов. В анкете три блока вопросов: цены, покупки, сбережения. На 2021 год запланировано еще три таких опроса - в июне, сентябре и декабре. Их цель, в числе прочего, спрогнозировать, во что люди будут вкладывать деньги в ближайшем будущем. К примеру, когда уровень ожиданий высокий, люди стараются покупать те товары, которые останутся стабильными при обесценивании рубля. Обычно это техника, недвижимость, автомобили, иностранная валюта и золото.

Результаты мартовского опроса показали, что инфляционные ожидания белорусов выросли. Предыдущий опрос Нацбанк делал в ноябре 2020-го, и тогда ожидаемый уровень инфляции был 11,3%. Спустя четыре месяца он вырос до 12,9%. При этом людей, которые считают, что за последние 12 месяцев цены «очень резко выросли», стали намного больше: 41,4% в марте против 35,8% в ноябре. Большинство белорусов считает, что они продолжат расти такими же темпами или еще быстрее, но оптимизма прибавилось: если в ноябре прошлого года 16% опрошенных считало, что цены будут расти медленнее, то в марте нынешнего года таких оптимистов стало на 5% больше.

Данные опроса Нацбанка в марте 2021 года.

Большинство белорусов как в ноябре, так и в марте считали, что сейчас плохое время для крупных покупок и крупных покупок в кредит. Но и без них никак. При этом фокус трат изменился. В ноябре в топ-3 крупных покупок входило лечение (18,4%), компьютерная техника и мобильные телефоны (17,3%) и бытовая техника (16,4%). В марте большинство потратились на бытовую технику (21,5%), покупку или ремонт недвижимости (16,9%) и лечение (16,1%).

Число тех, кто за последние три месяца не делал крупных покупок, с осени выросло: в ноябре 2020-го таких было 37,2%, в марте 2021-го - 40,7%.

Что касается сбережений, то белорусы держат руку на пульсе: в марте ставки по рублевым депозитам поднялись до 18 - 20% - и тут же увеличилось (почти на 2%) количество тех, кто предпочел не держать деньги дома, а положить на депозит. И все же абсолютное большинство белорусов - 84,6% - предпочитают хранить сбережения в валюте.

Данные опроса Нацбанка в марте 2021 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Инфляционные ожидания сильно влияют на поведение населения»

- Для Беларуси это давняя устойчивая ситуация, когда и ощущаемая инфляция, и ожидаемая превышают фактическую, - комментирует данные опроса финансовый эксперт, старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Даже когда инфляция была стабильной, около 5%, инфляционные ожидания превышали ее почти в два раза. Сейчас инфляционные ожидания выше. В феврале 2021 года годовая инфляция составила 8,7%, данных за март еще нет. А инфляционные ожидания - 12,9%. И эти ожидания сильно влияют на поведение населения на потребительском и финансовом рынках, при принятии инвестиционных и бизнес-решений.

Наиболее очевидная связь - склонность делать сбережения в национальной валюте. Люди будут делать вклады в банки при условии, что эти вклады не съест инфляция. Соответственно, если инфляционные ожидания растут, то банки вынуждены повышать ставки по рублевым депозитам, чтобы увеличить их приток или хотя бы замедлить отток, что сейчас и происходит. Рост ставок по депозитам приводит к росту ставок по кредитам. Бизнес также реагирует на инфляционные ожидания - поднимает цены на товары и услуги, а это ведет к росту фактической инфляции. Реальная инфляция подстегивает новые, более высокие инфляционные ожидания, и круг замыкается.

Поэтому в странах с рыночной экономикой центральные банки обращают больше внимания не на фактическую инфляцию, которая уже свершилась, а на инфляционные ожидания, от которых зависит ставка рефинансирования. Растут инфляционные ожидания - растет ставка рефинансирования, чтобы эти ожидания сбить. Но в Беларуси ситуация сейчас такова, что ставка рефинансирования перестала быть инструментом по влиянию на финансовые процессы, поскольку по ней кредитуют неэффективные, убыточные предприятия, и поэтому поднимать ее нельзя. Получается, наш Нацбанк лишился основного инструмента работы с инфляционными ожиданиями.