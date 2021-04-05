«И виноват здесь не только тренер». После разгрома от бельгийцев Михаила Мархеля отправили в отставку

АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере. Фото: abff.by

30 марта белорусская сборная проиграла бельгийцам (0:8) в квалификационном матче чемпионата мира - 2022. Это самое крупное поражение нашей национальной команды в истории. Неудивительно, что его отправили в отставку.

«5 апреля Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», - сообщила пресс-служба АБФФ.

В тот же день Мархель заявил: «Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения». Сборную он возглавлял с июня 2019 года.

АБФФ обратилась к болельщикам. Там в частности говорится: «Очевидно: именно по результатам национальной сборной большинство людей и судит о развитии вида спорта в стране. И такие игры, как в Бельгии, плохо сказываются на имидже белорусского футбола.

Каждый день мы пытаемся развивать игру: увеличиваем массовость, улучшаем инфраструктуру, готовим тренеров (от детских до профессионалов, способных работать с элитными спортсменами). Проводим турниры, строим поля, организовываем семинары… Мы признаем: есть проблемы, есть что совершенствовать. Но невозможно добиться результата за один сезон».

В АБФФ считают, что так проигрывать, как это было в Бельгии, нельзя:

«И виноват здесь не только тренер. Разделить ответственность с Михаилом Мархелем должны и футболисты. При этом сейчас важнее объединиться, а не искать виноватых. Теперь тот матч - история. Мы обязательно запомним его и сделаем выводы, которые помогут стать сильнее. И сборной, и всему белорусскому футболу».