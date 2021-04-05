Минобразования прокомментировало слух о том, что в Беларуси закроют все лицеи

Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал информацию о закрытии всех лицеев в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Появилась информация о закрытии всех лицеев, - написал в фейсбуке педагог Евгений Ливянт вечером 5 апреля.

Ливянт заметил объявление на сайте лицея №1 в Минске.

- Внимание! В 2021 году набор учащихся в 10 классы осуществляться не будет, - было написано на главной странице сайта учреждения образования.

Так выглядело объявление на сайте Лицея №1 в Минске

Вскоре в телеграм-канале Министерства образования появился комментарий руководителя ведомства Игоря Карпенко. По его словам, в Беларуси проводится работа по изучению деятельности лицеев.

- С целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной компании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в Минске, областных и районных центрах в составе которых имеются либо отсутствуют общежития. В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует, - прокомментировал Карпенко.

Через несколько часов объявление изменилось

Через несколько часов после поста Евгения Ливянта объявление о том, что набора в 10 классы Лицея №1 не будет, удалили. Сейчас на главной странице объявление о наборе учеников по разным профилям.