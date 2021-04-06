Закрепят определение «нацистские преступники», дела об экстремизме рассмотрят быстрее: что нового в законопроектах о СМИ, экстремизме и массовых мероприятиях

2 апреля депутаты рассмотрели 11 законопроектов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый рабочий день весенней сессии белорусского парламента, 2 апреля, депутаты в первом чтении рассмотрели восемь законопроектов, об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей. Всего было рассмотрено 11 законопроектов. Когда пройдет рассмотрение законопроектов во втором чтении, пока не известно.

- Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел — прямая обязанность депутатов, - заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Принятые Палатой представителей в первом, а затем и втором чтении законопроекты направляют на рассмотрение в Совет Республики. Если за проект голосует большинство состава Совета Республики, проект закона считается одобренным и дальше предоставляется на подпись президенту.

Дела об экстремизме будут рассматривать быстрее

В проекте закона по вопросам противодействия экстремизму предлагается ускоренно рассматривать дела в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Дела об экстремизме предлагают рассматривать быстрее Фото: Павел МАРТИНЧИК

У прокуроров областей, Минска, так же как и у Генерального прокурора будет право приостанавливать работу организаций, если выяснится, что руководители или собственники совершили экстремистские действия.

Если работа индивидуального предпринимателя будет признана экстремистской и запрещена, в течение пяти лет этот человек не сможет снова зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Законодательно закрепят определения «нацистские преступники» и их пособники

В проекте законодательно закрепляются определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников». Координировать противодействие реабилитации нацизма предлагают органам внутренних дел. Как будут противодействовать: выносить официальное предупреждение и предписание, приостанавливать, запрещать работу и ликвидировать деятельность экстремистской организации.

Прямые трансляции с несанкционированных акций – под запретом

Журналисты, которые работают на массовом мероприятии, будут приравнены к участникам массовых мероприятий. Вести в СМИ или интернете трансляции с несанкционированных акций в прямом эфире «с целью их популяризации или пропаганды» будет запрещено.

Предлагается ввести запрет на призывы в СМИ и интернете к организации и проведению массовых мероприятий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Согласно законопроекту, вводится и запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия в интернете, СМИ и соцсетях о дате, месте и времени его проведения.

Прекращать выпуск СМИ сможет Мининформ

В законопроекте по вопросам СМИ предлагается расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено.

В законопроекте предусмотрен и расширенный перечень оснований для отказа в государственной регистрации (перерегистрации) СМИ, вынесения письменного предупреждения юрлицу, на которое возложены функции редакции СМИ, и владельцу сетевого издания, принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

Если поправки в закон будут приняты, прекращать выпуск СМИ сможет и Министерство информации – раньше такие полномочия были только у суда. У ведомства появится право ограничивать доступ к интернет-ресурсу, сетевому изданию, устанавливать срок, когда доступ не может быть возобновлен.

У прокуратуры будут полномочия ограничивать доступ к ресурсам, где распространяется информация, направленная «на пропаганду экстремистской деятельности и другой информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

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