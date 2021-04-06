«В супермаркетах люди трутся друг о друга - какой толк в карантине?»: как приграничный с Беларусью украинский Чернигов переживает локдаун

Закрыты почти все непродовольственные магазины и кафе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Украине данные по заболеваемостью коронавирусом публикуют с разбивкой по регионам, поэтому местные власти принимают решения о карантинных мерах, учитывая свою конкретную ситуацию. В красную зону недавно попали приграничные с Беларусью области - Черниговская, Киевская и Житомирская. Корреспондент «КП» побывал в Чернигове и посмотрел, как город переживает локдаун, объявленный накануне.

С 5 апреля в Чернигове запретили посещение учебных заведений, кроме детсадов, работу общепита и общественного транспорта в обычном режиме - введены перевозки по спецпропускам. Также запрещено посещение кинотеатров, кружков и секций, а еще раньше закрыли фитнес-клубы, магазины с одежды и обувью.

Чтобы зайти в магазин, часто приходится ждать на улице - пока выйдут другие покупатели Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Больше половины госпитализированных пациентов нуждаются в кислородной поддержке»

Местная городская рада постоянно публикует на своем сайте и странице в Фейсбуке свежую информацию и объясняет причины принятых мер. Одна из главных причин - перегруженность больниц. Сейчас в Чернигове - рекордные показатели госпитализации за все время пандемии.

- У нас в пиковый период (в декабре 2020 года - Ред.) было 255 занятых в ковидных отделениях коек - а сегодня 376 госпитализированных. Больных с кислородной поддержкой тогда было 97, меньше половины. Сегодня у нас нуждающихся почти 200 человек, более половины госпитализированных пациентов. Это говорит о том, что течение болезни стало более тяжелым. Кроме того - достаточно большое количество детей болеет, они стали уязвимыми к вирусу. Много болеет молодых людей, не имеющих каких-либо патологий, 18-20 лет - и у них достаточно тяжелое течение болезни. Несколько месяцев назад мы подобного не наблюдали, такой статистики по течению болезни не было, - объяснил на странице в Фейсбуке глава городской рады Владислав Атрошенко.

Глава местной городской рады честно рассказывает о положении дел. Фото: facebook.com/radacn

При этом многие горожане высказывают недовольство жестким карантином. Люди требуют организовать вакцинацию, считая, что это эффективнее локдауна. Главы рады продолжает:

- Я четко понимаю экономические и психологические последствия, которые мы имеем. Очень большое количество людей на грани психологического срыва, потому что они остаются дома с детьми без средств к существованию. Тысячи людей на сегодняшний день отправлены фактически в отпуска без содержания. Но вместе с тем - если мы будем ограничивать что-то одно, но допускать скопления в гипермаркетах, в храмах во время богослужений - никакого толку с этих ограничительных мер не будет. Поэтому нам очень важно на пару недель максимально воздержаться от контактов друг с другом (...) Если будет дальше непонимание этих вопросов - мы буквально за неделю-две придем к выборочной госпитализации, когда в больницу привозят трех больных, а взять могут только одного.

Непродовольственные торговые центры закрыты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По официальной информации, предел возможностей профильных врачей в Чернигове - 600 больных в ковидных отделениях городских больниц одновременно. Однако из такого числа коек к кислороду подключено 398. Уже сейчас в стационары не госпитализируют пациентов с легким или средним течением ковида и не держат в больницах до получения отрицательного теста. Все, кто сейчас в больницах, - это пациенты в тяжелом состоянии.

Предупреждающие вывески - почти на каждом продуктовом магазине Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«В аптеки просят не заходить больше двух-пяти человек»

Учитывая такую тревожную ситуацию, с 8 апреля в Чернигове вводят еще более жесткий локдаун. В том числе запрещается нахождение без маски на улице, проведение богослужений на площади меньше 10 квадратных метров на каждого участника. Продажу кофе «из окна» разрешили только при условии соблюдения социальной дистанции в очереди и нахождения одновременно не более двух человек у окна, при этом все должны быть в масках. А с 12 апреля в городе планируют закрыть все детсады.

Большинство роллетов на рынках закрыты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Увидеть своими глазами локдаун, которого никогда не переживали в Беларуси, - необычно. Очереди возле продуктовых магазинов и аптек стоят прямо на улице - внутрь просят не заходить больше двух-пяти человек одновременно, в зависимости от площади помещения. На дверях множества секонд-хендов, магазинов одежды и обуви - замки и объявления о работе в онлайн-режиме. На рынках тоже почти все роллеты закрыты, но торговцы овощами, фруктами и другими продуктами пока работают.

- Не успел купить весеннюю куртку… Сейчас плюс 12, а хожу в зимней. Заказывать онлайн - а как примерить? - говорит супруге мужчина, проходя по коридорам крупнейшего в городе торгового центра «Голливуд».

Здесь, пожалуй, лучше всего можно прочувствовать локдаун. Обычно кишащий людьми торговый центр опустел, роллеты задраены, прилавки накрыты пленкой - потребительский апокалипсис.

В крупнейшем торговом центре приостановлена почти вся торговля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Торговый центр открыт, потому что здесь работает большой продовольственный магазин и некоторые павильоны - с бытовой химией, предметами гигиены, аптека. Горожане говорят, что в супермаркете социальная дистанция не соблюдается:

- Какой толк? Люди стоят в очередях в мясной отдел, трутся друг о друга возле прилавков. А магазин с одеждой, куда зашли бы пару человек, закрыт!

Транспорт ходит полупустым, но не все кондукторы требуют пропуск

Не все однозначно и с запретом передвижения на общественном транспорте без спецпропусков. Кстати, городская рада отчиталась, что только за полдня в понедельник выдали около 5 тысяч спецпропусков. В выходные - 23 тысячи.

В общественном транспорте введен режим спецперевозок Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К остановке подъезжает троллейбус с табличкой «Спецперевозки». Спрашиваем у людей на остановке: что, без пропуска не пустят?

- Сами не знаем - сейчас посмотрим!

С улицы спрашиваем у кондуктора, можно ли войти. Тот машет рукой: заходите! А в другом троллейбусе кондуктор стала прямо в дверях и пускала лишь тех, кто показал пропуска. Но в целом троллейбусы и автобусы ходят полупустыми. Зато частные маршрутки берут всех, единственное требование - быть в маске.

На улице пока не все носят маски Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Контролировать соблюдение противоэпидемических мер должна местная полиция. Пока на улице многие жители Чернигова, как и белорусы, маски не носят. Ожидается, что людей в масках станет больше в общественных местах с 8 апреля, когда вступят в силу новые правила.

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