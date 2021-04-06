«Не получал взяток ни в виде дивидендов, ни в другой форме»: Виктор Бабарико в суде сказал речь, отказался давать показания и отвечать на вопросы

Виктор Бабарико считает, что обвинение, предъявленное ему, политически мотивированно. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

Во вторник, 6 апреля Верховный суд продолжил слушать дело Белгазпромбанка. В первой половине дня суд закончил допрос учредителя «Активлизинг» Виктора Кобяка, после этого слово дали Виктору Бабарико, претенденту в кандидаты на пост президента Беларуси на выборах-2020. Во время следствия и в суде Виктор Бабарико единственный из восьми обвиняемых по делу не признавал свою вину. Шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием.

6 апреля Бабарико заявил, что считает обвинения в отношении себя, коллег и партнеров абсолютно необоснованными и политически мотивированными. По его мнению, обвинение направлено на то, чтобы помешать ему участвовать в политическом процессе.

Напомним, экс-банкира обвиняют в «отмывании» денег, полученных преступным путем и получении взятки в особо крупном размере. В суде звучало, что Виктор Бабарико создал «устойчивую группу» из сотрудников банка и руководил ей с целью получения взяток. В обвинении упомянуты и иностранные компании, на счета которых переводились деньги. А в интересах ряда коммерческих структур с 2004 по 2020 год группа Бабарико незаконно получала от представителей этих организаций деньги в особо крупном размере

Бабарико отметил, что не был инициатором создания иностранных компаний и не владеет теми деньгами, о которых шла речь в обвинении. Он добавил, что взяток никогда не брал. По мнению Виктора Бабарико, остальные фигуранты дела оговорили и его, и себя из-за давления в СИЗО КГБ.

- Я никогда не давал указания подчиненным совершать противоправные действия. Я никогда не получал взяток ни в виде дивидендов, ни в какой-либо другой форме,- передает его слова Sputnik.by.

В конце своей речи Виктор Бабарико поделился своими размышлениями о том, правильно ли он поступил, когда заявил о своем желании участвовать в выборах в качестве кандидата.

- Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон, - цитату Бабарико приводит Tut.by.

Отвечать на вопросы суда Виктор Бабарико отказался.

Как развивалось дело «Белгазпромбанка»

В СИЗО КГБ Виктор Бабарико находится уже 10 месяцев, его задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже больше месяца не являлся председателем правления Белгазпромбанка, потому что заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Его команда занималась сбором подписей. Нацбанк в это время ввел в Белгазпромбанк временную администрацию, которую возглавила Надежда Ермакова.

В тот же день был задержан и сын экс-банкира, Эдуард Бабарико. Адвокатов Виктора Бабарико не пустили в ДФР КГК, где находился их подзащитный. Позже защитников не пускали в СИЗО КГБ: такие периоды были в августе, декабре и январе, в учреждениях ссылались то на технические причины, то на коронавирус.

В июне в КГК сообщали, что Виктора Бабарико задержали, потому что он был непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы преступлений, совершенных раньше и снять с подконтрольных ему счетов большую сумму.

- Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство, - заявлял тогда в эфире СТВ Иван Тертель. - Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.

В начале июле стало известно, по каким статьям проходит Виктор Бабарико: ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). Позже это обвинение несколько раз меняли.

В это же время ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом на пост президента из-за несоотвествия в декларации о доходах и участия иностранной организации в его избирательной кампании. За свое выдвижение Бабарико собрал больше 367 тысяч подписей, действительными признали около трети.

Уже в конце июля Генпрокуратура заявила, что экс-кандидату в претенденты на президентский пост переквалифицировали обвинение: статья «Дача взятки» из обвинения исчезла, но появилась «Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч.3 ст. 430 УК). В ведомстве сообщали, что Бабарико получил от частных компаний взятки на сумму больше 28 млн рублей, и распределил деньги среди руководства Белгазпромбанка.

24 ноября в КГБ сообщили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено. Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 430) и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК). Статья 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) в обвинении больше не фигурирует.

Обвинения в получении взятки предъявили заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

Генпрокуратура направила дело в Верховный суд 21 января. Тогда были озвучены новые обстоятельства обвинения. Совладелец и руководитель «Активлизинг», по версии следствия, давал взятки администрации банка на сумму не меньше 2 млн 476 тысяч долларов. А Виктор Бабарико, сообщали тогда в Генпрокуратуре, создал из числа своих замов «организованную группу», чтобы систематически получать от других компаний взятки.

В сообщении ведомства сказано, что эта группа 16 лет получала взятки – всего 30 млн 491 тыс. рублей. Виктор Бабарико ради «отмывания денег» купил два капитальных строения на 1 млн рублей и другое имущество.

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