Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 апреля 2021 года: скачки статистики, возможная четвертая волна пандемии и «вакцинный национализм»

Специалисты заговорили о возможной четвертой волне пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Беларуси

Ситуация с коронавирусом в Беларуси и в мире остается нестабильной. Число новых случаев скачет то вверх, то вниз. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 131 миллион, а за минувшие сутки более чем 561 тыс. тестов показали положительный результат.

В Беларуси официальная статистика пока не настораживает. По данным, опубликованным 5 апреля, за сутки в республике подтвердили 986 новых случаев заражения ковидом. Правда, нужно учесть, что накануне были выходные, и тестов делали меньше. Около 10% из них оказались положительными. Выписали из больниц 723 пациента, а умерли за сутки 9 человек с коронавирусом - это уже привычная официальная цифра.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали 328 тыс. 290 инфицированных, из них уже выздоровели 318 тыс. 756 пациентов. Официальное количество умерших пациентов, болевших коронавирусом, - 2 тыс. 294 человека.

В мире

В мире появился повод для тревоги: в США специалисты заговорили о четвертой волне COVID-19. Более того, ее называют «почти новой пандемией».

- Считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии, - заявил профессор Университета Миннесоты эпидемиолог Майкл Остерхолм.

В то же время специалист позитивно оценивает действие вакцин, которые, в частности, эффективны против «британского» штамма - он может получить большое распространение при возможной «четвертой волне».

Кстати, о вакцинировании. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в мире укрепляется «вакцинный национализм». Политик расшифровал употребленный им термин, пояснив, что развитые страны закупили большую часть произведенных в мире вакцин от ковида и этим создали нехватку препаратов для развивающихся государств. Глава МИД конкретизировал:

- Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза.

Поэтому, по словам Ван И, «немало государств испытывает трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу».

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