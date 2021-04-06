Чем больше доход, тем больше налог: Россия решила обложить богатых налогами повыше. А что будет в Беларуси?

Эксперты говорят о том, что преобразования в фискальной системе должны отвечать динамике развития национальной экономики в целом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Россия на этом пути не первая и не последняя. Когда-то из-за ее французского драконовского варианта в российский Саранск прописался сам Жерар Депардье. Не придется ли знаменитому актеру теперь подумать о переселении, скажем, в Беларусь с ее 13% подоходного? И ждать ли нам реформ на манер соседей, коль мы живем в Союзном государстве?

Пандемия и вызванное ею сокращение производств привели к тому, что экономическое неравенство в мире растет еще стремительнее чем раньше, трубят все эксперты. Пока состояния долларовых миллиардеров бьют рекорды, бедные слои населения теряют работу и источник дохода.

Богатые богатеют, бедные беднеют

Этой тенденции уже много лет. Гендиректоры и владельцы крупных бизнесов получают все больше, а зарплаты простых работников стоят на месте. Так, если в 1980-х руководитель компании получал примерно в 30 раз больше, чем простой работник, то теперь это соотношение выросло в 10 раз - до 1 к 300. И чем больше компания, тем выше пропорция.

К примеру, простой сотрудник Макдоналдса получает в 3000 раз меньше, чем глава компании. Об этом говорится в недавнем докладе Американского исследовательского центра Pew. Кроме этого существует статистика, согласно которой в последние 10 лет неравенство усугубляется во всех странах по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют». Так, за последний год богатство самых богатых выросло на 12%, а бедные стали беднее на 11%.

Примечательно, что лишь в 27 странах мира применяется плоская шкала подоходного налога. До недавнего времени реализовывалась она и в России. Но с 1 января этого года и у соседей после многолетних дебатов все-таки вернулась прогрессивная шкала налогообложения: чем больше сумма дохода, тем больше ставка подоходного. Доходы свыше 5 миллионов рублей (это примерно 174 тысячи белорусских рублей или около $66 тысяч) в год теперь облагаются налогом не 13%, а 15%. По планам местного фискального ведомства, госбюджет пополнится суммой около 60 миллиардов российских рублей.

В Беларуси действует вариативная ступенчатая налоговая система: ставки подоходного налога колеблются от 0% до 16%

- Например, ставка 0%- это льгота, которая применяется при распределении дивидендов, если прибыль не распределялась в течение пяти лет. По ставке в 4%налогом облагаются суммы выигрышей в лотереях. Для предприятия Парка высоких технологий ставка была 9%, но не так давно льготу отменили, и ставка теперь - 13%, - говорит аттестованный налоговый консультант и управляющая ООО «Хороший бухгалтер» Ольга Федорова.

Аттестованный налоговый консультант и управляющая ООО «Хороший бухгалтер» Ольга Федорова.

Собственно, 13% - это основная ставка подоходного налога, которая уплачивается работниками в Беларуси. Есть ставка и 16% начисляется на доходы от основной деятельности ИП по некоторым видам деятельности. А еще от сумм превышения расходов над доходами и по доходам от незаконной предпринимательской деятельности.

- То есть у нас применяются разные ставки подоходного налога, но они зависят не от величины дохода, а от источника его получения и других обстоятельств, - говорит Ольга Федорова.

Оно нам надо?

- На мой взгляд, характер налоговой системы – то, что складывается исторически, в ходе развития национальной экономики, - уверена Ольга. - В странах запада - а во многих из них действует именно прогрессивный механизм налогообложения – всегда есть «вилка доходов»: зарабатываешь определенную сумму - платишь налог по конкретной процентной ставке, вырос уровень дохода - переходишь на повышенный процент. К этому все привыкли, все понимают: раз ты больше зарабатываешь, то и больше делишься с обществом.

Хотя с точки зрения человека, который работает и доход которого увеличивается, здесь четко просматривается определенный логический пробел: я был «середнячком» и платил 13% налога, стал зарабатывать больше - плачу уже 29%. Где справедливость? Поэтому во многих странах есть еще одна категория - налоги со сверхдоходов.

13% - это основная ставка подоходного налога, которая уплачивается работниками в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наш подоходный налог в 13% - это много или мало?

- Смотря с чем сравнивать. К примеру, в Германии, где прогрессивный механизм налогообложения - это данность, ставки подоходного налога разбросаны в диапазоне от минимальных 19% до максимальных 53%. Если человек ежемесячно зарабатывает до 8153 евро, то налог он платит по ставке 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной шкале вплоть суммы до дохода в 120041 евро. Все доходы, которые выше этой суммы, уже облагаются по ставке 51%, - отмечает Ольга Федорова.

Что будет с Депардье?

Для введения прогрессивной шкалы должны соблюдаться два принципа. Во-первых, должна быть понятной и простой многоступенчатая лестница, когда с одной суммы платишь один налог, с превышения - другой. Чтобы не получилось так, что переходить на более высокий уровень было невыгодно.

- Шкала должна быть ясной, при этом целесообразно определенную сумму дохода оставить под стандартный процент налога. Второй принципиальный аспект – плавность повышения и создание максимально прозрачной системы распределения налогов, - говорит Ольга Федорова. - Люди уводят в тень свои доходы не только потому, что считают ставки налогов неоправданно большими, но и потому еще, что фактически невозможно проследить как и на что расходуются суммы поступающих в бюджеты налогов.

Словом, прогрессивное налогообложение всегда вызывает неоднозначный отклик в обществе. Введение, скажем, ставки налога в 60% - 80% на доходы сверхбогатых людей, как это сделали во Франции, оказалось не совсем оправданным: состоятельные люди перевели свои доходы в другие юрисдикции. Здесь можно вспомнить пример актера Жерара Депардье с его пропиской в российском Саранске. И, пожалуй, при таком небольшом повышении налога, как провели на данный момент в России, переехать еще куда-то он не надумает.

- Мировой опыт указывает: если и повышать ставку налога, преобразовывать механизм налоговой системы в прогрессивный, то делать это следует постепенно, тогда большинству богатых людей будет проще смириться с более высоким платежом в пользу государства, - резюмирует Ольга Федорова.

Налоги на доходы физлиц сильнее других сокращают уровень неравенства, - об этом говорится в недавнем докладе Международного валютного фонда (МВФ). При этом в странах мира усиливаются дебаты о том, что нужно увеличивать не только подоходный налог, но и имущественные налоги. В первую очередь, налоги на роскошь, на недвижимость - особенно, если это не единственное жилье.

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В Беларуси разница между 10% самых богатых домохозяйств и 10% самых бедных – не более трех раз

Разница между самыми большими и самыми маленькими средними зарплатами в феврале 2021 в Беларуси – в 10,5 раз. Таковы данные Белстата по результатам февраля.

Напомним, в Национальном статистическом комитете ежемесячно считают средние зарплаты по видам экономической деятельности. Самые большие они - у работников IT-сектора: в феврале средний белорусский айтишник заработал 5907 рублей 20 копеек (за минусом налогов - 5181,7 рубля). Самая маленькая средняя зарплата - почти 559 рублей (минус налоги – 490,2 рубля) - у парикмахеров. Выходит, средний айтишник в месяц зарабатывает в десять с половиной раз больше среднего работника сферы красоты.

К слову, статистики отмечают: разница между 10 % самых богатых домашних хозяйств и 10 % самых бедных в Беларуси не превышает трех раз.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Нужна ли прогрессивная система налогообложения, как в России, нашей экономике?

- Нет, такая система в современных отечественных реалиях не нужна. Мне представляется, что здесь в настоящее время даже не может быть предмета для обсуждения. Дело в том, что если посмотреть расслоение населения России по богатству, учесть средние доходы там и у нас, то российскую систему стоит даже назвать не прогрессивным налогом, а, скорее, налогом на богатство, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - У нас же, в Беларуси, количество людей с таким уровнем дохода гораздо меньше, чем в Российской Федерации, я думаю, в Беларуси не наберется какого-то действительно значимого их числа. Внесение изменений в законодательство, администрирование и обслуживание этого налога - все это, в конечном счете, потребует больше затрат, чем собранных налоговыми органами платежей.

КСТАТИ

Еще в начале октября 2020 года Александр Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс, причем в качестве основного ориентира взяв налоговую систему России.

- Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим, в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают - программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%, - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Он также заметил:

- У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, к этому совершенству надо постоянно двигаться.

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