На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

Проект «А1гарод» станет продолжением инициатив по созданию экологичного пространства для работников компании.

На крыше А1 планируется выращивать морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и картофель, а также малину, клубнику, землянику и даже миниарбузы. Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, руккола – причем самого высокого качества – будут расти в шаговой доступности от рабочих мест сотрудников.

Чистота воздуха, высотное расположение, погодные условия и другие факторы, которые могли бы повлиять на урожай, были учтены при разработке огорода. Уход за растениями поручат команде профессионалов, однако при желании любой из сотрудников тоже может заняться возделыванием грядок.

Кроме того, в условиях гибридного формата работы «А1гарод» задумывался еще и как дополнительная рабочая зона и территория для отдыха на открытом воздухе для сотрудников и гостей офиса, а также площадка для проведения мероприятий на тему экологии и не только.

«Делать такие зеленые крыши для офисов – это мировая практика и одно из самых популярных экологичных решений для современной архитектуры. Этим проектом мы продолжаем развивать концепцию «зеленого офиса» и создавать экологичное пространство для работы. Как распределять выращенный урожай, при помощи внутреннего онлайн-голосования решат сами сотрудники», – отметили в А1.

Экологические выгоды «зеленого офиса» – снижение потребления электроэнергии, воды, тепла, расходных материалов, а соответственно и ресурсов, необходимых для их производства. С этой целью в дата-центре А1 и других ключевых зданиях компании установлены специальные контейнеры для раздельного сбора и сортировки мусора, краны оборудованы насадками для экономии воды, а большая часть документации переведена в цифровой формат.