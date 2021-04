Татьяна Бределева: Два года назад была на Неделе белорусской моды как зритель, а сейчас вышла на подиум

Выход на подиум возрастных моделей стал одним из самых ярких моментов Belarus Fashion Week 4 апреля. Демонстрировали они новую линию белорусского бренда HARYDAVETS By COUTUR - такую же выразительную и неповторимую, как красота белорусских женщин. Именно на этом показе дебютировала в новом статусе 57-летняя Татьяна Бределева. Белоруска, победившая совсем недавно в Международном конкурсе Ms. Top of the World Сlassic,через пару месяцев после своего триумфа уже вышла на подиум.

- В 2019 году я была на Неделе белорусской моды как зритель и подумать не могла тогда, что через два года буду участвовать в показах, - смеется Татьяна.

- Вы держались очень уверенно. В школе красоты и моделинга, как вы рассказывали, занимаетесь относительно недавно, а какой результат!

- Да? Спасибо. Я почти не волновалась, ведь опыт показов у меня есть, хотя такого уровня и масштаба, как Belarus Fashion Week, не было.

- Это ваш первый выход в статусе победительницы Top of the World Сlassic. И, похоже, начало модельной карьеры - ведь сейчас возрастные модели все чаще и чаще участвуют в модных показах. Признайтесь, есть новые предложения?

- Да. Завтра у меня коммерческая фотосессия для одного из самых крупных и красивых спа-комплексов Минска.

Еще бы! Татьяна в отличной форме, а ее фотосессия в купальнике на коньках войдет в историю Top of the World Сlassic как одна из самых красивых и креативных. Кстати, одежда витебского модельера Тамары Горидовец (HARYDAVETS TAMAra), в которой выходила на подиум Татьяна Бределева, тоже одна из самых запоминающихся на нынешней BFW. И модели для ее демонстрации выбраны не случайные.

- Во многом коллекция создавалась под впечатлением красоты белорусской природы, ее озер, лесов рассветов и закатов, - рассказала модельер. - В ней я хотела объединить традиции и современность, поэтому микшировала разные материалы (лен, хлопок, вискоза, шелк), рисунки (леопардовый, тропический принт, традиционная вышивка, авторский рисунок). Эти модели создавались для неординарных личностей, с богатым внутренним миром. Надо быть самодостаточной женщиной, чтобы смотреться в такой одежде гармонично.

- Как вы нашли таких самодостаточных взрослых женщин?

- Я активный пользователь инстаграма, и мне в рекомендациях постоянно попадаются аккаунты красивых, умных, интересных женщин Беларуси. Так я увидела Татьяну Бределеву, подписалась на нее. Потом вспомнила о ней, когда готовилась к Неделе белорусской моды.

- Со взрослыми моделями работать не сложно? Да еще с такими, как Татьяна - с короной победительницы конкурса красоты на голове?

- Женщины возрастные умные, не капризные, понимающие - с ними очень приятно работать. Возраст нас украшает, потому что у нас есть жизненный опыт, и это я хотела показать в моей коллекции. Я уже 30 лет в сфере моды работаю, во всех Неделях белорусской моды участвовала, и на этой, юбилейной, захотелось собрать взрослых моделей. Причем таких, что представляли Беларусь на международных конкурсах: Татьяна Бределева, Лариса Трифимович, Наталья Павлова.

- Вот откуда эти сверкающие королевские платья и короны, в которых они выходили! А они сразу соглашались?

- Да, откликнулись сразу, даже помогали во многом. Со взрослыми моделями проще работать, потому что они послушные.

- Я рада, что наш конкурс открывает новых моделей, что их замечают дизайнеры. Тем более возрастных моделей, - говорит Евгения Тюленева, национальный директор конкурса Ms. Top of the World. - На Неделе белорусской моды их пока немного, но это вопрос времени - сейчас это тренд, и взрослые самодостаточные женщины становятся все более востребованными моделями.

КСТАТИ

Новая линия By COUTUR от бренда Harydavets представляет этичную моду, которая демонстрирует заботу об окружающей среде. В этом она оказалась на одной волне с компанией А1, которая стала партнером показа. В компании подчеркнули, что цель этого партнерства - представить стильные работы белорусских дизайнеров и наглядно показать, как можно решать проблему сокращения производства одежды и ответственного использования природных ресурсов.