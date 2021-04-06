«Это происходило по соседству»: белоруска в Дубае рассказала о скандале с обнаженной фотосессией

Голая фотоссесия в Дубая снималась в одной из квартир в туристическом районе Дубай Марина. Фото: The Sun.

«Комсомолка» уже писала о скандальной голой фотосессии, которая состоялась в Дубае. Обнаженные девушки, предварительно- из разных стран СНГ, в том числе, возможно, и белоруски, снялись обнаженными на стеклянном балконе одного из зданий в Дубае. Видео и фото разлетелись по интернету, а полиция задержала участниц фотосессии - около 15 девушек - и оператора. Сейчас им грозит тюремное заключение, девушкам - до 6 месяцев.

Официально МИД Беларуси пока не комментировал это происшествие.

За смелую фотоссеcию в Дубае и модели и оператор могут оказаться за решеткой. Фото: героя статьи.

«Комсомолка» связалась с минчанкой Марией, которая уже несколько лет живет в Дубае и, как оказалось, прямо рядом со зданием, где снимали видео «ню» с белорусками.

- Как я сама смогла понять из скринов видео, дело происходило не в отеле, а в обычном жилом здании, где сдаются квартиры. В туристическом районе Дубай Марина. Это по соседству с домом, где живу я, - говорит девушка.

Цены на жилье в Дубае могут шокировать. Фото: героя статьи.

В одном из небоскребов, на который выходят окна квартиры минчанки, и вышли на балкон для видео и фото более десятка обнаженных девиц. К слову, жилье в этих небоскребах весьма и весьма недешевое - аренда однокомнатной квартиры стоит примерно 1800 долларов в месяц.

Аренда однокомнатной квартиры в этих небоскребах стоит примерно 1800 долларов в месяц. Фото: героя статьи.

- Тут, конечно, надо было еще додуматься выйти голышом на балкон! - возмущается Мария и поясняет. - В ОАЭ очень строгие правила и даже невинные поцелуи в общественном месте - это наказуемое деяние. За поцелуй на улице могут привлечь по статье 358 УК ОАЭ «Публичный непристойный поступок», хотя на форумах пишут, что за много лет за это давно никого в тюрьму не сажали. Обычно полицейский просто предупреждает нарушителей. Но в сети гуляет история, когда украинский турист заплатил штраф в 1000 долларов за невинный поцелуй с жительницей Узбекистана на публике.

В строгой по нраву ОАЭ визитки секс-услуг рассыпают прямо на тротуарах. Фото: героя статьи.

Хотя при этом белоруска рассказала, что при всех строгих нормах тротуары в Дубае буквально усыпаны интим-визитками. Карточки эскортниц ежедневно по улицам рассыпают курьеры, а дворники так же методично их собирают - и так по кругу.

Таких «секс-визиток» огромное в количество и в районе Дубай Марина, где произошел скандал.

- Видела однажды, как парень их разбрасывал - он был в широких штанах, засунул руку якобы в карман, где вероятно была сделана дырка, поскольку из-под штанины у него летели эти визитки. А он шел, как ни в чем не бывало, делал вид, что ничего не происходит, - улыбаясь, поделилась наблюдениями минчанка.

Условия локдауна в апреле 2021 года в Дубае минимальные - туристический сезон в разгаре. Фото: героя статьи.

Напомним, что и как во всем мире в ОАЭ сейчас пандемия коронавируса. Поинтересовались, какие на апрель 2021-го года условия локдауна в Дубае и в стране?

- Ограничения сейчас минимальные: выходить на улицу можно, но нужно обязательно быть в маске. В кафе, ресторанах есть ограничения по количеству посетителей, собираться большими компаниями запрещено. Но в целом туристический сезон в самом разгаре, - уточнила минчанка.

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