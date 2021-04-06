Вера Полякова показывает спектакль Киркорову, Тео поздравляет Ольгу Рыжикову, Анна Бонд гуляет с племянником: что творится в Инстаграмах белорусских селебрити

Фото: соцсети

Лариса Грибалева учится у своих детей

Известная телеведущая Лариса Грибалева, судя по ее страничке в социальной сети, максимальным образом сконцентрировалась на семейной жизни и материнстве. Лариса периодически постит атмосферные фотографии с супругом, а также с тремя своими детьми. Она признается, что многому учится у них.

Лариса Грибалева не только воспитывает троих детей, но и учится у них. Фото: соцсети

- Учиться никогда не поздно. Мне всегда интересно наблюдать за тем, как растут мои дети. Как меняются их музыкальные и гастрономические вкусы, круг общения и увлечения. Они жадно, как губки, впитывают поведение родителей, слушают разговоры взрослого поколения и потом неосознанно используют это в своей жизни. Я и сама учусь у своих детей. И с каждым днем мои знания становятся интереснее. У младшей Алены я учусь легкости и непринужденности. Это именно то, что мы часто теряем взрослея. У Арсения доброте, уступчивости и одновременно стойкости характера. Я все больше убеждаюсь: повезет же его будущей жене. Алиса мотивирует меня на новые знания и увлечения, - так подписала Лариса фотографию, где она запечатлена в окружении сына и дочерей (здесь и далее авторские орфография и пунктуация героев публикации сохранены - Авт.)

Ольга Рыжикова и Тео выпустили клип на новую песню, а на день рождения певицу завалили цветами и километрами теплых снов

Семейная пара Тео и Ольга Рыжикова не так давно выпустили новый клип на песню «Мурашки по коже». Снимали его, к слову там же, где отдыхала Люция Геращенко – в ОАЭ. Как проходили съемки - про это исполнители рассказывали не так давно в интервью «Комсомолке».

В инстаграм и Ольги, и Тео немало фото и видео с жаркой пустыни - клип действительно получился зрелищным: за месяц видео набрало на ютуб более 123 тысяч просмотров.

Не так давно у Ольги был день рождения. Певица разместила на своей страничке нежную фотографию и поблагодарила всех за поздравления.

Не так давно Ольга Рыжикова отметила День рождения. Маленькая дочь Лера трогательно поздравила певицу. Фото: соцсети

- Друзья, спасибо огромное за поздравления, сюрпризы, цветы, подарки и настроение, которое вы мне сегодня подарили! Просто километры теплых слов, - написала Ольга.

- День рождения действительно удался, хотя он и был необычным. У нас с Юрой есть традиция - последние годы мы отмечали мой день рождения, специально летали куда-то буквально на два-три дня, - рассказала Ольга Рыжикова «Комсомолке». - Понятное дело, что из-за пандемии и закрытых границ сделать это в этом году было фактически невозможно. Юра всегда поздравляет меня ночью, что называется под бой курантов, так было и в этом году: выпили по бокалу шампанского. Ну а утром был традиционный букет цветов от мужа, поздравления от родителей, брата, друзей, соседей. В этом году у меня впервые в жизни случился «мамский» день рождения. Юра провел с нашей дочерью большую, скажем так, подготовительную работу, объяснил ей, что означает день рождения - что это вообще за праздник такой. Лера так искренне поздравила, так непосредственно - как могут только детки. Подарила рисунок: травка, солнышко. В центре нарисовала что-то серенькое. Я поинтересовалась: что это? А дочь говорит: это я папу нарисовала, но что-то он тут не сильно хорошо получился, - смеется певица.

Анна Бонд часто присматривает за племянником

На аккаунт Анны Бонд подписано около 96 тысяч человек. Ведет свой инстраграм Анна очень активно: практически ежедневные сторис и без малого 4 тысячи публикаций в профиле тому подтверждение.

Анна часто приглядывает за любимым племянником Марком. Фото: соцсети

Все чаще в фото, размещенных на странице Анны Бонд, можно увидеть симпатичного темноглазого школьника младших классов. Это племянник Анны Марк, с которым она и на шопинг ездит (ребенок без подарков не остается), и в шашки играет. Словом, образцовая любящая тетя.

Вера Полякова показала спектакль со своим участием в Москве. Среди зрителей был Филипп Киркоров

Актриса, телеведущая и супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова завела новую страницу в инстраграм не так давно: первый пост датируется 21 января 2021 года

- Новая страница! Новый проект! Я снова с Вами, Ваша Вера Полякова, - таким был первый пост. Актриса весьма избирательна в выборе тем публикаций. Их в ее аккаунте пока всего около трех десятков: рассказывает Вера Полякова о работе над спектаклем «Княжна Мери», и об успешном показе спектакля «Три сестры» по Чехову в Москве.

- В Москву! В Москву! Приехали и показали нашу версию! Это было круто!!! Так мои эмоции не зашкаливали давно! - подписала Вера Полякова фото с места события, на котором вместе с ней и ее сыном Артемом запечатлен почетный зритель и давний друг семьи Макей Филипп Киркоров. Пост актриса разместила 28 февраля.

Актриса Вера Полякова находит время и для творчества, и для заслуженного отдыха. Фото: соцсети

Делится Вера и фотографиями с отдыха. Яркие фото она сопроводила хештегами «море», «песок», «заслужила», однако геолокация не проставлена - поэтому узнать на пляже какой именно страны отдыхала актриса ее подписчики (а их на новой странице уже около тысяч) не могут. В любом случае, фото передают настроение, а это, пожалуй, самый главный закон инстаграм.

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