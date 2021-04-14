Люция Геращенко отдохнула с сыном в Дубае, Искуи Абалян отметила восьмую годовщину брака, Галина Шишкова стала дизайнером: посмотрели Инстаграм звезд

Не так давно Искуи Абалян выложила совместное фото с Инной Афанасьевой. Источник: соцсети

Певица Галина Шишкова стала еще и дизайнером: оформляет кепки, панамы и даже тканевые маски

Певица Галина Шишкова в пандемию развивает в себе новый талант - дизайнера аксессуаров. Страница Галины пестрит фотографиями ее изделий - интересно оформленных головных уборов. В основном это кепки, шляпы, береты, панамы. У последних, по мнению дизайнера, в наступающем теплом сезоне - большие перспективы.

Галина Шишкова продолжает не только как певица, но и как дизайнер. Фото: соцсети

- Один из главных трендов 2021 года — панамы. Теперь этот головной убор не маркер плохого вкуса или пляжный аксессуар, а настоящий must-have каждой модницы. Носить панамы можно с чем-угодно — с длинными пальто, классическими костюмами, свободными тренчами, кожаными куртками и даже с легкими платьями, - пишет Галина (здесь и далее авторские орфография и пунктуация героев публикации сохранены - Авт.)

Кроме шляп дизайнер предлагает и оформленные камнями и бижутерией многоразовые тканевые маски.

- У меня появились новые маски! Летние! Лично мне не очень хочется весной и летом ходить в черных ((( Конечно, лучше вообще ходить без масок и всем быть здоровыми, но пока ситуация такая...(((

Люция Геращенко вместе с маленьким сыном Андреем отдохнула в Дубае

Люция Геращенко (которую многим привычнее называть Люсей Лущик, но, напоминаем, имя уже в прошлом) в своем инстаграме подписана как актриса, журналист и телеведущая. Действительно, в профиле немало портретных профессиональных фотографий. Но больше других притягивают глаз фото, на которых Люция вместе со своим сыном Андреем.

С долгожданным сыном Андреем популярная телеведущая отдохнула в Думай. Фото: соцсети

Малыш родился меньше года назад - 2 июня, однако уже успел побывать в солнечном Дубае.

- Все включено, - подписывает Люция фото обаятельного малыша, сделанное на мировом курорте, и добавляет в подписи две нарисованные бутылочки с детским питанием.

«Очаровашка», «милота, крепыш раскошный», «красавец-мужчина» - не скупятся на комментарии подписчики телеведущей.

Искуи Абалян отметила восьмилетнюю годовщину брака

Заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян тоже весьма активно ведет инстраграм: у нее без малого две тысячи публикаций.

Искуи делится и просто красивыми фотографиями, и использует инстраграм как площадку для коммуникаций и воспоминаний. Например, Искуи разместила на своей страничке совместную с Инной Афанасьевой фотографию.

«Огонь, вода и медные трубы - это наш формат))) Вместе через года. Очень нравится мне это фото, очень теплое».

В самом начале весны певица отметила восьмилетнюю годовщину брака. Искуи опубликовала фото с огромным букетом роз и подписала его просто и лаконично: «Когда незаметно пролетело 8 лет… Первый день весны навсегда день рождения нашей семьи».

Певица делится с подписчиками приятными и радостными моментами. Фото: соцсети

Еще яркая артистка - знатная собачница. Фотографии ухоженного пса тоже часто фигурируют на ее страничке. Надо сказать, что пес - зовут его Ernest – несмотря на то, что ему всего около пяти месяцев, уже совсем не выглядит щенком.

«Сынок, говорю, давай сфотографируемся, м?)))Подняла(32.800) на камень, попросила сесть, и еще голову поднять, чтоб мужественность была. Все выполнил!! Золотой песель» - написала певица под одной из фото.

Пес артистки не выглядит, как щенок, хотя ему всего около пяти месяцев. Фото: соцсети

Фолловеры не остались в стороне и активно комментировали пост певицы.

«Красавец, конечно! Только вот если он уже 32 кг, то каких же он размеров будет, когда вырастет? С таким и ночью в лес не страшно пойти» - одновременно задаются вопросом и очерчивают перспективы подписчики певицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дуэт VAL, который должен был ехать на «Евровидение-2020», стал семьей. Бракосочетание случилось 1 апреля и это не шутка (вот тут про это)