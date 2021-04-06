Коллаборация Parimatch и дизайнера Руслана Хмеленко создала «высокое напряжение» на BFW 2021

Концепция коллекции - это одежда на каждый день с долей самовыражения, с комфортом и вкусом. В основе образа — “городской” casual, который дополняют вещи в спортивном или спорт-шик стиле с элементами эпатажа. Неотъемлемой частью коллекции являются яркие принты с цветами из палитры Parimatch.

В показе капсульной коллекции приняли участие шоумены, музыканты, телеведущие, спортсмены и фитнес-гуру, медийные персоны Беларуси: Александр Сериков, Анна Бонд, Сергей Булыненок, Антон Короткий, Татьяна Короткая, Артур Дриндрожик, Алена Меловацкая, Павел Сыроежкин, Александра Ситникова, Александра Сокол, Андрей Бонд, Lady Мария, Антон Мартыненко, Татьяна Рудковская, Антон Бородачев, Татьяна Крамар, Dibur.

Главное правило “Высокого напряжения” — удобство и комфорт. В линии представлены мужские и женские тренчи, брюки, рубашки, шорты, майки, блейзеры. Женственность призваны подчеркнуть туники, платья, юбки. Все элементы коллекции выполнены из натуральных материалов: джинса, кожи, хлопка. Образы дополняют стильные браслеты и подвески из кожи.

Коллекция “Высокое напряжение” — это в большей степени настроение или отношение, нежели набор готовых формул или комбинация вещей. Идея коллаборации заключалась в том, чтобы переосмыслить повседневные образы в эстетике Parimatch, создавая последовательный визуальный язык и объединяя его со спортивным духом нашего бренда, — отметила Дарья Погудина, креативный продюсер Parimatch Дарья Погудина.

Цвета из палитры Parimatch — кислотные желтый, розовый, салатовый — трендовые цвета. В сочетании с черным они становятся миксовым коктейлем брутальности и уверенности вместе со свежестью и жизнерадостностью. Фундаментом вдохновения для создания стал мой собственный внутренний мир, опыт и взгляд на жизнь, и, конечно же, сегодняшнее настроение. Концепт этой коллекции — сочетание ярких цветов с базовым, свободного кроя с эстетикой и элементами асимметрии. Но прежде всего это символизм мира современного успешного человека с творческим подходом к жизни. По-моему, можно сравнить с “боем без правил” в спорте, где априори правила есть. Это и создает то самое “высокое напряжение”, — прокомментировал дизайнер Руслан Хмеленко.

Компания Parimatch выражает благодарность магазину SNEАKERHEAD за предоставленную для показа обувь.