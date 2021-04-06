Футбольную сборную возглавил тренер, который говорил: «Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран»

Георгий Кондратьев назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу. Фото: abff.by

Назначая нового рулевого национальной сборной далеко не ходили – взяли 61-летнего Георгия Кондратьева, который был помощником Михаила Мархеля. 5 апреля АБФФ сообщила об отставке Мархеля, а на следующий день, 6 апреля, назначила Георгия Кондратьева.

Вот что говорится в сообщении федерации:

«Сегодня по итогам встречи с руководством Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Георгий Кондратьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу. Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (02.06.2021) и Сьерра Леоне (07.06.2021). Это второе назначение специалиста на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий Петрович возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 годы. В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года».

В октябре 2014-го, перед тем как покинуть пост, Георгий Кондратьев был очень расстроен поражением от сборной Словакии (1:3) в отборочном цикле к Евро-2016: «Раз результата нет, тренер должен уйти. Я обещал - я уйду».

Кондратьева частенько упрекали в том, что он не берет всю ответственность за проигрыши на себя. Из его уст можно было слышать мнение о том, что Беларусь - не футбольная страна. Как в плане посещаемости матчей, так и подготовки игроков.

Ну вот, например:

«Вы думаете, придет другой специалист и что-то изменит? - обратился Георгий Петрович к прессе. - Мы к чему шли 25 лет, к тому и пришли… Юноши всем проигрывают. В России выступают два человека, остальные - в глубоком запасе. Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран. Словакия - не ах какая футбольная держава, но и ей мы уже уступаем. Посмотрите, как с мячом работаем мы и как это делают словаки».

На тот момент в последних официальных встречах сборная Беларуси под началом Кондратьева выиграла лишь 1 раз из 11.

Но, несмотря на полную безнадегу, в 2019-м он снова вернулся в сборную в качестве помощника. Этот штаб докатился до самого крупного поражения в своей истории. 0:8 от бельгийцев останется в памяти навсегда.

Непонятно насколько Кондратьев задержится в сборной, но вряд ли с ощущением что «мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран» можно добиваться побед.

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