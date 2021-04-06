Виктор Гончаренко возглавил один из лучших российских клубов: что ждет знаменитого белорусского тренера в «Краснодаре»

Главным тренером «Краснодара» назначен Виктор Ганчаренко. Фото: fckrasnodar.ru

43-летний белорусский тренер Виктор Гончаренко продолжает вояж по российским городам. С тех пор как в 2013 году он переехал в Россию, «Краснодар» стал его уже пятым клубом в Премьер-лиге. До этого он с разным успехом работал с «Кубанью» (из Краснодара), «Уралом», «Уфой» и ЦСКА.

Тренеры-рекордсмены в этой номинации возглавляли по 7 российских клубов. У Гончаренко есть все шансы, как минимум, их догнать.

Футбольный клуб «Краснодар» в последние семь лет уверенно входил в пятерку лучших команд Премьер-лиги и за это время трижды завоевывал бронзовые медали, в том числе в двух последних чемпионатах. Выступал в групповом раунде Лиге чемпионов.

Однако, в нынешнем сезоне команда скатилась на 10-е место, а в последнем туре разгромно проиграла на своем поле «Ахмату» 0:5.

В еврокубках дела тоже не особо шли. С одной стороны, «Краснодар» впервые в этом сезоне вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а с другой, выбыв в Лигу Европы, уступил в 1/16 финала «Динамо» из Загреба с общим счетом 2:4.

После этого поражения главный тренер россиянин Мурад Мусаев подал в отставку. Однако, его уход уже назревал раньше, а на замену сватали как раз Виктора Гончаренко.

Напомним, что 22 марта Гончаренко был отправлен в отставку из московского ЦСКА после поражения от «Зенита».

Почти сразу же после его расставания с армейцами появилась информация, что Виктор Михайлович заинтересовал «Краснодар». И заключение нового контракта произошло быстро.

Представляя 6 апреля нового тренера, «Краснодар» на своем сайте отметил его заслуги и в качестве тренера БАТЭ, когда он шесть раз выигрывал чемпионат и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с «Ювентусом».

Могли бы еще добавить, что он обыграл «Баварию», а с ЦСКА – «Реал». Очевидно, что в Краснодаре тоже так хотят.

Владеет клубом «Краснодар» и возглавляет его как президент российский долларовый миллиардер Сергей Галицкий, состояние которого оценивают в 3,5 млрд долларов.

Российский телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Галицкий сильно влияет даже на выбор состава.

«Краснодар» развалился. Обидно, - сказал Орлов в интервью sport-express.ru. - Столько денег в проект вложил Галицкий. Возможно, он где-то перебарщивает. Говорят, что владелец сильно влияет на выбор состава команды. В итоге тренеры находятся там между молотом и наковальней. В данном случае молот - Галицкий, а наковальня - как раз игроки, которые все чувствуют!»

Владеет клубом «Краснодар» и возглавляет его как президент российский долларовый миллиардер Сергей Галицкий. Фото: ФК Краснодар

Сможет ли Гончаренко чувствовать себя свободно и уверенно в таких условиях?! В ЦСКА он не раз давал волю эмоциям, даже уезжал в Минск.

Хотя Гончаренко уже работал в Борисове с Анатолием Капским, который тоже был больше чем глава клуба. Да и особого выбора у Гончаренко сейчас нет – «Краснодар» самый перспективный проект из возможных для него вариантов.

Отметим, что у «Краснодара» в этом сезоне очень мало шансов попасть в еврокубки, а это значит, что и привлечь классных легионеров на будущий сезон будет проблематично.

Уже 11 апреля Гончаренко дебютирует в новой роли в гостевой игре против тульского «Арсенала», 17 апреля домашняя игра с «Зенитом», а 8 мая – против ЦСКА.