«Я не умру? Спасите меня, пожалуйста»: белорусам показали записки пациентов на ИВЛ. Для некоторых они стали последними

«Извините. Я не могу кашлять. У меня нет сил»

«Совсем все ухудшилось?». «Шанс то есть?». «Дайте чуть-чуть попить». «Нет воздуха». «Извините, я не могу кашлять. У меня нет сил». «Я не умру?». «Спасите меня, пожалуйста»…

Такие записки писали пациенты на ИВЛ. На чеках, больничных выписках и листах в клеточку, оборванной бумажке, на которую пролился больничный чай. Зеленой или красной ручкой, или черным маркером - тем, что было под рукой в палате. Вынужденную переписку с пациентами вела врач из России Галина Красноперова. Кто-то из авторов этих слов выздоровел, для кого-то они стали последними.

«Я ношу очки. Прошу свидания с женой»

«Мне выдали противочумный костюм, а камеру пришлось обмотать пленкой»

Записки российских пациентов показали на выставке «Машина дышит, а я нет» в минском пространстве «Месца». Название выставки, кстати, тоже фраза одного из пациентов, написанная на листике бумаги. Проект Галины Красноперовой - один из тех, что участвовал в выставке, посвященной медикам и пандемии. Остальные участники - белорусы. Среди них фотограф Алесь Пилецкий, который попал в грязную зону витебской БСМП во время первой волны коронавируса.

- Я был единственным фотожурналистом в Беларуси, которому удалось попасть в так называемую «красную зону», - рассказывал Алесь. - Мне выдали противочумный костюм, а камеру пришлось обмотать пленкой. Съемка длилась около пяти часов. Сказать, что было тяжело - ничего не сказать. Но это ничто по сравнению с той работой, которую проделывали в тот период врачи. Это был один из самых мощных по впечатлениям фоторепортаж за всю мою жизнь. Я своими глазами увидел героическую работу врачей, медсестер и санитарок, которые ценой невероятных усилий спасали человеческие жизни.

Выставка открылась 30 марта и проработала пару дней. Фото организаторов выставки «Машина дышит, а я нет»

Выставка открылась 30 марта и должна была продлиться больше двух недель. В программе были запланированы экскурсии, кинопоказы, дискуссии, интервью и презентации. Проработав всего пару дней, 1 апреля пространство «Месца», в котором проходила выставка, закрылось по предписанию МЧС. Встречи, которые можно было провести виртуально, перенесли в онлайн. 3 апреля успели провести открытое интервью с реаниматологом-анестезиологом Владимиром Мартовым. Он рассказал о пандемии, отъезде коллег, своем последнем дне в витебской БСМП, сравнил ситуацию с коронавирусом сейчас и год назад, поделился, как врачи рассказывают родственникам о смерти близких.

Фото организаторов выставки «Машина дышит, а я нет»

5 апреля двух организаторов выставки Татьяну Гацура-Яворскую и Наталью Тренину задержали. У них дома и в офисе прошли обыски. По информации от близких, сейчас они находятся на Окрестина. В чем их обвиняют, пока неизвестно. После задержания Гацура-Яворской и Трениной организаторы проекта сообщили о полном его закрытии - не только в офлайн, но и в онлайн-формате.

- Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я - нет». Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку. Спасибо, - написали в Инстаграме проекта. - Машина дышит, а я - нет.

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