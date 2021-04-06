Мама 10-летней Марго с ДЦП: «Собираем деньги на реабилитацию, времени мало!»

Марго ждут на реабилитации в конце апреля в Пензе. Фото: из семейного архива

О 10-летней Маргарите Тимошек "Комсомолка" уже писала. В год и семь месяцев девочке выставили диагноз - ДЦП. Сейчас Марго ходит, но почти не говорит. Однако за последние годы, благодаря постоянным реабилитациям, девочка много чему научилась.

- Марго уже во втором классе, учится в специализированной школе. Она стала сообразительной, научилась держать ложку, старается удерживать свой корпус, у нее также улучшилась моторика, походка, - рассказывает Ольга, мама Маргариты. - Марго научилась головой отвечать «да» и «нет», говорить некоторые слова - мама, папа, баба, общается с помощью карточек и жестов. У Марго хорошо получается складывать на пальчиках. Очень любит чтение.

Уже в конце апреля Маргарита отправится на лечение в российский город Пенза в центр "Адели" для закрепления полученных хороших результатов после 1 курса и обучению новым навыкам. А летом Маргарита поедет на реабилитацию в московский центр "Камертон", где лечение направлено на улучшение работы головного мозга, речевую и умственную деятельность.

- Общая сумма к сбору составляет 4540 евро (это две реабилитации с проездом и проживанием). Собрана почти половина суммы, но поездка в Пензу уже в этом месяце, времени мало, - говорит Ольга. - Мы будем благодарны любой помощи для нашей доченьки! Одни мы не справимся.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 511 ОАО "АСБ Беларусбанк" - г.Минск, ул.Долгобродская, 1;

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Российские рубли: BY92AKBB31340000099015220189

Назначение платежа: для зачисления на счет Тимошек Ольги Александровны на лечение дочери Тимошек Маргариты Александровны.

Можно перечислить деньги на банковские карточки:

Карточка Беларусбанка: № 4255 1901 2398 0321 срок действия 02/24. Получатель VOLHA TSIMOSHAK

Карточка Технобанка: № 4032 8210 0210 8358 срок действия 06/22. Получатель VOLHA TSIMOSHAK

Номер договора: GCE815 (для пополнения карты Технобанка через ЕРИП).

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 800-01-24 (открыт на маму Тимошек О.А.)

Адрес для почтовых переводов:

индекс 220096, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Голодеда 17/2-8. Тимошек Ольге Александровне.

Контакты:

Ольга, мама Маргариты:(+37529) 702-59-49