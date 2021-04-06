8:0 в футбольном матче с Бельгией, провал женской эстафеты в биатлоне: вспомнили антирекорды белорусов в спорте - и чем они закончились

Вспоминаем факты самых болезненных проигрышей наших спортсменов. Фото: Белорусская федерация биатлона / ГИЛИЦКИЙ Виктор / ЗОРКИЙ Святослав

Любой вид спорта – это увлекательно и красиво. Но у каждой игры есть две стороны медали – победа и поражение. Обидные провалы бывают у всех. Вспоминаем факты самых болезненных проигрышей наших спортсменов на мировых первенствах.

ФУТБОЛ

Поводом обратиться к этой теме стала игра 30 марта 2021 года в отборочном матче к чемпионату мира-2022, когда сборная Бельгии разгромила сборную Беларусь с позорным счетом 8:0.

При этом наставник бельгийцев Роберт Мартинес выставил на игру далеко не самый сильный состав. Звезда бельгийского футбола Эден Азар пропускал игру из-за травмы. Лучший игрок чемпионата Англии сезона 2019/2020 в составе «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, голеадор «Интера» Ромелу Лукаку и надежный голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропускали этот матч по решению главного тренера - он предоставил им возможность отдохнуть.

Игра 30 марта 2021 года стала черной страницей в истории футбола Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наши футболисты играли медленно и боязливо, надеясь на редкие контратаки. Мечта Михаила Мархеля о положительном исходе не сбылась. В конце игры тренер национальной сборной извинился за это недоразумение, а 5 апреля его отправили в отставку. Этим “ярким” матчем сборная Беларуси обновила свой антирекорд.

Предыдущий антирекорд белорусской сборной свершился в Инсбруке во время отборочного этапа к ЧМ-2002 в матче с Австрией. Тогда австрийцы не оставили никаких шансов чуть ли не сильнейшему составу в истории белорусского футбола. Сборная Австрия разгромила со счетом 5-0 команду Эдуарда Малофеева, для которого этот матч оказался последним.

К неудачным официальным матчам сборной Беларуси можно отнести и эти игры: отборочного турнира ЧМ-2018 Беларусь — Швеция (0:4) и отбора на EURO-2020, когда игра Нидерланды — Беларусь завершилась со счетом 4:0.

ХОККЕЙ

Без сюрпризов не обошлось и на чемпионате мира 2016 года по хоккею в Москве. Белорусская команда заявила, что приехала бороться за медали, а в итоге оказалась на грани вылета из высшей элиты хоккея. Наиболее болезненным для нас стал матч против сборной Венгрии – аутсайдеров элитного дивизиона.

Чтобы понимать разницу в классе и мастерстве, до игры с белорусами в элитном дивизионе Венгрия одержала последнюю победу более 75 лет. Белорусская команда под началом Дэйва Льюиса уступила со счетом 2:5. В итоге наша сборная заняла 12-е место.

Во время мирового первенства по хоккею в Дании был уволен главный тренер Дэйв Льюис. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусская команда громко заявила о себе со знаком «минус» на чемпионате мира 2018 года в Дании. Прямо во время этого мирового первенства был уволен главный тренер Дэйв Льюис. Шоком стала решающая игра с Австрией. Беларусь потерпела сухое поражение (0:4). Кстати, на этом турнире белорусская команда проиграла все шесть матчей, заняла последнее место в группе A с разницей шайб 8 - 36 и лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.

БИАТЛОН

Необычный для нас случай произошел в рамках седьмого этапа Кубка мира 2019 года в Кэнморе. Женская сборная Беларуси по биатлону провалила эстафету. Наши девчонки (Анна Сола, Елена Кручинкина, Инна Костюченко и Дарья Юркевич) не сумели добраться до финиша. До середины третьего этапа белоруски пробежали четыре штрафных круга и отставали на круг от лидирующих спортсменов. По правилам соревнований сборную Беларусь сняли с гонки. В итоге наша команда заняла 16-е место.

В рамках седьмого этапа Кубка мира 2019 года в Кэнморе женская белорусская команда провалила эстафету. Фото: Белорусская федерация биатлона

ОЛИМПИАДА

В 2016 году в Рио-де-Жанейро состоялись летние Олимпийские игры. За первую неделю игр белорусы поставили свой первый антирекорд – ни одной награды. Да и в итоге тогда Беларусь запомнилась скромным числом медалей. Всего наши спортсмены заработали 9 наград, и это стало медальным антирекордом Беларуси на Олимпиаде. В Рио белорусская делегация заняла 40-е место в общекомандном медальном зачете.

Правда, несмотря на худший медальный результат нашей команды на летней Олимпиаде, копилку страны пополнили батутист Владислав Гончаров (золото), метатель молота Иван Тихон, вольница Мария Мамошук, тяжелоатлеты Вадим Стрельцов и Дарья Наумова (у всех серебро). Бронзовые медали - у пловчихи Александры Герасимени, борцов Джавида Гамзатова и Ибрагима Саидова, байдарочниц Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Лепешко.