Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 апреля 2021 года: как понять, когда пора в больницу, опасность вакцины AstraZeneca и какие страны ослабили карантин

В некоторых странах усиливают карантинные меры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые европейские страны уже ослабляют карантинные меры, другие наоборот объявляют все более жесткий локдаун. А в Беларуси, по официальной статистике, пока все стабильно. По последним данным Минздрава, опубликованным 6 апреля, за сутки зарегистрировали 968 новых случаев COVID-19. Правда, и тестов сделали немного - из них более 10% оказались положительными. После проведенного лечения в больницах выписали домой 845 человек.

По официальной информации, в больницах за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом. Общее количество подтвержденных смертей с начала пандемии составило 2 тыс. 304. А всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 329 тыс. 258 случаев COVID-19, выписали из них 319 601 пациента.

Подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Появилась важная информация для тех, кто думает над вакцинацией: подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери отметил: пока не ясно, что конкретно обусловило связь прививки от COVID-19 с возникновением тромбов.

А 6 апреля стало известно, что британский медицинский регулятор изучает вариант ограничения применения AstraZeneca у молодых людей в связи с сообщениями об образовании тромбов. По данным на 24 марта в Британии зарегистрировано 22 случая тромбоза сосудов головного мозга и восемь сообщений о других случаях тромбообразования. Семь жителей Великобритании, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca, умерли из-за тромбоза.

Несколько стран уже ослабляют карантин

Стали известны страны, которые ослабляют антиковидные меры. О смягчении локдауна заявили власти Великобритании. Здесь сначала откроются магазины, спортзалы, зоопарки, салоны красоты, некоторые пабы и террасы заведений. Коснется послабление и наиболее уязвимых категорий, так родственникам разрешат посещать жильцов домов престарелых, но с определенными условиями - не более 2 гостей за раз.

О послаблении карантинных условий заявляют и власти Греции. В некоторых районах уже открываются малые и средние предприятия. Позволили работать супермаркетам, которые были закрыты в течение последних двух месяцев, но оставили закрытыми ТЦ. Еще одна страна ослабляющая локдаун в Европе - это Португалия. Вернуться в школы позволили ученикам средних школ. И спустя два месяца вновь открываются террасы заведений, галереи и музеи.

Специалист рассказал, когда при лечении коронавируса дома надо ехать в больницу

Еще из важного: доктор Комаровский объяснил, когда нужно срочно ехать в больницу при лечении коронавируса дома. В частности, стоит обратиться за медицинской помощью если сатурация (уровень кислорода в крови) ниже 93 на фоне кислородотерапии. Если этот показатель повышается при подаче кислорода, то можно дышать дома с помощью концентратора. Если же такого прибора нет, и сатурация не повышается, то надо ехать в больницу. При сатурации выше 93 можно спокойно лечиться дома.

Также стоит забеспокоиться и отправляться в больницу если на фоне коронавируса у пациента появились психические расстройства.

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