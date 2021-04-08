Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 апреля 2021 года: в минском аэропорту подорожали ПЦР-тесты, а в в соседних странах все продолжают действие карантина

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире по-прежнему держит в напряжении Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси

Ну а в Беларуси по-прежнему все спокойно и стабильно. По последним данным, опубликованным 7 апреля, за сутки в республике выявили 1 тыс. 278 пациентов с COVID-19, почти столько же выписали из больниц. Официальное число умерших пациентов с коронавирусом - 10. В целом с начала пандемии в стране подтвердили 330 тыс. 536 положительных тестов на ковид, из них выздоровели 320 тыс. 844 пациента. А общее число умерших с коронавирусом официально составило 2 тыс. 314.

Не обрадуются те, кто решил сделать ПЦР-тест в национальном аэропорту «Минск». Кроме того, что пройти тестирование теперь здесь можно только по предварительной электронной записи, так еще и цены подскочили - до 95,71 руб. (а для иностранных граждан - 113,48 руб.) вместо прежних, соответственно 39,8 руб. и 57,58 руб. Записаться на ПЦР-тест в аэропорту можно через специальную форму: она будет открываться по пятницам с 9:00 на неделю вперед.

В мире

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире по-прежнему держит в напряжении. Хотя общее количество новых случаев за сутки на планете уже не бьет рекорды. Последняя цифра, по данным Всемирной организации здравоохранения, - 517 тысяч положительных тестов. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 132 млн. Число летальных исходов достигло 2,86 млн (плюс более чем 9,2 тыс. за сутки).

В соседних странах ситуация пока тревожная. В Польше хоть и фиксируется снижение новых случаев, но карантинные ограничения там решили продлить еще до 18 апреля - чтобы убедиться, что третья волна пандемии в стране начала убывать. А в Украине о прекращении локдауна говорить пока совсем рано - здесь зафиксировали рекордную смертность, 481 человек скончался за сутки.

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В Украине данные по заболеваемостью коронавирусом публикуют с разбивкой по регионам, и местные власти принимают решения о карантинных мерах, учитывая свою ситуацию. В красную зону недавно попали приграничные с Беларусью области - Черниговская, Киевская и Житомирская. Корреспондент «КП» побывал в Чернигове и посмотрел, как город переживает локдаун, объявленный накануне.