Parimatch объявляет о партнерстве с Reface и запускает глобальный челлендж

Коллаборация была отмечена запуском в соцсетях совместного челленджа, который продемонстрирует потрясающие возмоности Reface и глобальную кампанию Parimatch, где приняли участие звезды футбольного клуба «Ювентус»: Артур Мело, Данило Луис да Силва, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щенсны.

Челлендж уже привлек внимание блоггеров и тысяч пользователей Instagram во всем мире. В нем также участвуют международные звезды и амбассадоры компании Parimatch:

- Марсело Аугусто Давид aka Coldzera, профессиональный бразильский игрок CS:GO;

- Федор Черкашин, восходящая звезда бокса;

- Ярослав Амосов, украинский боец Bellator MMA;

- Сергей Гуренко, экс-футболист, тренер и эксперт Parimatch;

- Арман Царукян, боец UFC в легком весе;

- Петр No Mercy Ян, бывший чемпион UFC в легком весе.

Промо-кампания в Instagram продлится по 12 апреля. В ней могут принять участие все желающие старше 18 лет. 10 победителей получат подарочные кобрендовые наборы Parimatch и «Ювентуса». Официальные правила участия доступны в специальном разделе “Parimatch” приложения Reface.

Иван Ляшенко, директор по маркетингу холдинга Parimatch: «Невероятный взрывной рост Reface является источником огромного вдохновения для Parimatch, и мы очень рады стать официальными партнерами! У нас в разработке масса неимоверных кампаний, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможем их продемонстрировать. Это действительно потрясающие проекты, которые создают наши специалисты. Мы рады объявить наш первый совместный челлендж и призываем каждого скачать Reface и попробовать его поистине безграничные возможности».

Дима Швец, CEO и со-основатель Reface: «Есть множество бизнесов, которые могут взаимодействовать с нашей AI-технологией: фешн, ритейл, музыкальная индустрия, арт-проекты и кинокомпании. Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с Parimatch наше приложение могут попробовать и спортивные фанаты и стать еще ближе к своим любимым футбольным командам. COVID стал настоящим испытанием для поклонников спорта, которые скучают по оффлайн-играм. Надеюсь, Reface поможет им оставаться на связи с любимыми игроками».

О компании Parimatch

Parimatch - это мировой букмекерский бренд, который объединяет технологии, бизнес и спорт и дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. На сегодняшний день клиентами компании являются более 2,6 миллионов пользователей на четырех континентах.

Амбассадоры бренда Parimatch олицетворяют боевой дух компании и ее миссию - стать лучшими. В 2020 году компания Parimatch объявила о партнерстве с LaLiga, футбольными клубами Leicester City, Juventus и Everton, продемонстрировав свой бренд миллионам поклонников спорта по всему миру. Parimatch также является глобальным беттинг-партнером популярной киберспортивной команды Fnatic, титульным партнером Virtus.Pro и эксклюзивным партнером UFC в странах СНГ. Даниил «Zeus» Тесленко и Марсело «Coldzera» Давид – глобальные амбассадоры Parimatch в области киберспорта.

О компании Reface

Reface - это приложение на основе искусственного интеллекта, позволяющее заменять лица в любых видео или GIF за считанные секунды и делиться ими в соцсетях. Созданное в январе 2020 года, оно заняло первое место в американском AppStore и получило номинацию Best of 2020 Awards в категории “Развлечения” в Google Play. В течение 14 месяцев после запуска приложение скачали более 100 миллионов раз. Стартап привлек $5,5 млн инвестиций от американского фонда Andreessen Horowitz.

Reface использовали Снуп Догг, Илон Маск, Бритни Спирс, Майли Сайрус, Джастин Бибер и Джо Роган. Компания сотрудничала с JBL, Universal, Warner Music и Amazon Prime.