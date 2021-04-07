В кино про Мулявина играет его правнучка, а в роли молодого песняра - российский рэпер: побывали на съемках сериала о «Песнярах»

Таким будет Владимир Мулявин в исполнении Глеба Калюжного Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минский Дом офицеров превратился на время в Томскую филармонию. На сцене совсем юный Володя Мулявин, волнуясь, аккомпанирует Лидии Кармальской, выступавшей в необычном жанре художественного свиста. Самое начало отношений будущего «песняра» и его первой жены. За кулисами на актеров с интересом смотрит Марина Владимировна - дочь Мулявина и Кармальской. На съемки она пришла не одна, а с маленькой Лидой, правнучкой «песняра». Как выяснилось, в сериале девочка сыграет свою бабушку Марину в детстве.

Марина Мулявина с внучкой Лидочкой, которая сыграет бабушку в юности Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У Лидочки со мной колоссальное портретное сходство, – улыбается Марина Владимировна. – Есть моя детская фотография, на которой мы настолько похожи, что не окажись она черно-белой, нас можно было бы перепутать.

Сериал "За полчаса до весны" появится на экранах в новом сезоне Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проект с рабочим названием «За полчаса до весны» рождался очень непросто, сценарий многократно дорабатывали. Скажем, материал о периоде юности Мулявина писал белорусский музыкальный продюсер Руслан Стариковский. Планируется снять 8 серий, тематически они будут разделены на три периода – 50, 60 и 70-е годы ХХ века. Каждый период снимет свой режиссер. Скорее всего, из отснятого смонтируют еще и полнометражный художественный фильм.

Глеб Калюжный похож на Мулявина характером

- Когда начинали обсуждать эту историю, команда картины убедила меня: это будет достойная память о папе. Я даже не буду слишком часто приезжать, чтобы не мешать – они профессионалы, не хочется лезть со своими советами, - призналась «Комсомолке» Марина Мулявина. – Подбор актеров мне очень понравился. Лидию Кармальскую играет Анечка Демидова, которая абсолютно меня очаровала - она в самом деле похожа на мою маму в юности. Актера на роль молодого и безусого Владимира Мулявина искали не по внешнему, а, скорее, внутреннему сходству. И угадали, как мне кажется, с Глебом Калюжным.

Говорят, что Глеб Калюжный похож на Мулявина внутренне, характером Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поклонникам этого стремительно набирающего популярность российского актера и рэп-музыканта (он играл в сериалах «Детки», «Красные браслеты», «14+», «Про любовь. Только для взрослых») можно гарантировать – таким Глеба вы еще не видели! Его не сразу узнавали даже на съемочной площадке в гриме и одежде из 50-х.

Обсуждение сцены с режиссером Оксаной Барковской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядели Владимир Мулявин и Лидия Кармальская, когда только познакомились. Личный архив Марины Мулявиной

- Знал ли я про «Песняров» раньше? Наверное, песню «Касіў Ясь канюшыну», потому что она звучала в мультфильме «Ну, погоди!». И только потом, когда начал штудировать их дискографию, понял: песня «Березовый сок» звучала в нашем доме – ее любил мой отец. Во время подготовки к роли пересмотрел выступления ансамбля, документальные фильмы о Мулявине, так что теперь в теме гораздо больше. Мулявин был очень целеустремленной, сильной личностью, этот типаж мне близок. Все остальное – артистическое искусство перевоплощения. Мне не впервой играть в историческом сериале, вживаться в эпоху. Что-то подсказывают коллеги - это очень помогает. Я даже работаю над тем, чтобы петь, как Мулявин, - но пока не буду вам показывать результат, ладно? – улыбнулся Глеб.

Виталий Новиков подсказывал Глебу, как в то время держали гитару во время игры - оказывается, были свои нюансы.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На инструментах сыграют дублеры

Музыки в фильме будет очень много. Но когда его создатели попытались найти ранние записи «Песняров», выяснилась удивительная вещь.

Оксана Барковская и Виталий Новиков обсуждают музыкальный контекст сериала Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В то время поклонники гонялись за раритетными пленками. Так потом появлялись «левые» записи «Песняров», - рассказывает музыкальный продюсер картины Виталий Новиков. - У меня у самого дома есть такая пленка, на коробке от которой написано чьей-то рукой ВИА «Песняры», худ. рук. Мулевич (смеется). Так что для периода юности в кино мы делаем аранжировки, максимально приближенные к оригиналу. Есть несколько певцов, которые убедительно поют «под Мулявина», они озвучат моменты репетиций ансамбля. А когда в сериале дойдем до расцвета «Песняров», конечно, используем оригинальные записи - деликатно почистим старые фонограммы, где-то немного доиграем поверх записи для более качественного звучания – ведь все записывалось много лет назад и далеко не на лучшем оборудовании.

Выяснение отношений с Игорем, который был влюблен в Кармальскую Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, каждому из актеров подобрали дублера. Чтобы показать «Песняров» как уникальных исполнителей, не обойтись без профессионалов, чьи руки появятся на крупных планах.

«Песняра» Влада Мисевича может сыграть Вадим Галыгин

Конечно, нам очень хотелось узнать, кто будет играть Владимира Мулявина во взрослом возрасте. Но никто из съемочной группы «не раскололся» - а может, пока просто нет окончательного решения. Зато известно, что роль Влада Мисевича, одного из создателей ансамбля, скорее всего, достанется Вадиму Галыгину. Они уже неоднократно общались и даже сходили вместе на каток.

Анна Демидова очаровала всех на съемочной площадке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем на съемочной площадке репетировали сцену конфликта Лидии Кармальской с ее поклонником Игорем (которого играет актер Иван Жвакин, исполнивший одну из главных ролей в «Молодежке»). Тот приглашает девушку послушать вечером музыку Рихтера, а Лидия уже увлечена Мулявиным и отказывается. Оказалось, такой поклонник действительно был и пронес свое чувство к Кармальской до конца жизни. Наверное, об этой истории никто и не вспомнил бы сейчас, если бы ее не рассказала Марина Мулявина.

Анна Демидова оказалась очень похожа на Лидию Кармальскую в молодости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звучит команда «Спасибо, снято! Небольшой перерыв», и мы воспользовались им, чтобы задать вопросы Анне Демидовой:

– Я знала, что есть такой ансамбль, слышала несколько песен – но его историю, конечно, глубоко не копала, - призналась нам актриса. - А когда принялась целенаправленно слушать, была очарована музыкой «Песняров». Мне она кажется современной даже сейчас. А в фильме много любви и искренности – чувств, которые неподвластны времени.

- Что вам рассказывала Марина Мулявина о своей маме, которую вы играете?

Ноты также стали одним из артефактов, которые появятся в кадре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она говорила, что у Лидии Кармальской были очень пластичные руки, и когда она выступала, красота рук, изящество, да и вообще ее женственность пленяли зрителей. Вместе с тем, у нее была проблема, она хромала. Особенно это стало заметно после рождения дочери. Но она умела мастерски скрывать это, на сцене пользовалась разными уловками. Что касается художественного свиста, я, конечно, смотрела видео – но научиться этому непросто. Поэтому буду изображать его под фонограмму.

Лидия Кармальская и Владимир Мулявин в середине 1960-х. Личный архив Марины Мулявиной

Из «Стиляг» взяли два пиджака – остальное пошили

Тем временем в фойе Дома офицеров ожидала съемки массовка, в которой особенно выделялся колоритный дедушка в костюме швейцара ресторана. Одежды периода 50-х годов у нас на киностудии практически не сохранилось – разве что осталась от фильма «Стиляги», но это в основном серые костюмы.

Последние приготовления декораций Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- От «Стиляг» мы взяли буквально два пиджака. Что-то из того периода одолжили у коллег из Москвы, - говорит художник-постановщик по костюмам Татьяна Котес. – А весь гардероб главных героев полностью шили. Учитывали, как менялась мода и достаток семьи Мулявина. Для экранной Лидии Кармальской получился полноценный артистический гардероб - более 20 платьев, 4 пальто, 11 пар обуви, домашние халаты для разных периодов. Картина большая, поэтому некоторые костюмы мы все еще продолжаем создавать, подключая свои опыт и фантазию. Если есть видео концертов «Песняров», то копируем аутентичные наряды. У каждого из «Песняров» был свой стиль и характер, который я изучала, рассматривая фотографии того периода. Например, Мисевич в повседневной жизни обожал носить очки по любому поводу, костюмы и плащи. Борткевич больше любил джинсы и приталенные пиджачки. Барабанщик Александр Демешко, совершенно не смущаясь своей комплекции, щеголял в полосатых штанах.

Массовка ждет своего часа, чтобы войти в кадр Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как думаете, Мулявин диктовал, что носить музыкантам?

- Что касается сцены - он четко знал, что хочет, поэтому «Песняры» на эстраде всегда выделялись внешним видом. С ними работали отличные художники, и у некоторых из них я училась, будучи студенткой.

Колоритный швейцар ресторана "Советский" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьера фильма состоится, скорее всего, вначале на российском Первом канале в новом телесезоне.

С помощью грима добивались внешнего сходства с молодым Мулявиным Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СЛОВО РЕЖИССЕРУ

«Вологда» и «Александрина» всегда звучали в нашем доме

- Я родом из СССР, так что, можно сказать, выросла на «Песнярах». «Вологда» и «Александрина» часто звучали дома, - призналась нам режиссер Оксана Барковская. – Папа был военным, мы с семьей колесили по всей стране, и пластинки в том числе «Песняров» переезжали вместе с нами. Так что снимать или нет этот фильм я особо не задумывалась. Меня сразу покорила удивительная история Владимира Мулявина: я ведь, как и многие, до недавнего времени была уверена, что он белорус. А оказывается, из Свердловска, русский, который искренне полюбил белорусскую культуру. Я снимаю Мулявина молодого, и считаю эти серии самыми главными – в них мы покажем становление артиста.

Когда Мулявина выгнали из училища, случилось чудо: его без документов приняли в филармонию – а ведь он мог пойти по совсем другой дорожке. Мне по-женски была интересна также роль Кармальской. Она сыграла в жизни «песняра» важную роль и, по сути, его сделала. Как говорят, успех мужчины во многом зависит от женщины рядом. Ну и есть еще момент: Глеб Колюжный и Анна Демидова – мои актеры, я знаю, как с ними работать. У меня вышел очень успешный сериал «Новенький» с их участием. Когда закончим снимать в Беларуси, возьмемся опять же с Аней и Глебом за продолжение «Новенького».

Обсуждение сцены с режиссером Оксаной Барковской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы никогда не встречались с Мулявиным?

- Нет. Но дружила с Иосифом Кобзоном и его женой Нелли. А ведь Кобзон и вывез в Москву Мулявина после той страшной аварии, и до последних дней они общались. Перед отъездом на съемки в Минск я встретилась с Нелли Михайловной, и она очень много мне рассказывала о Мулявине, о том, каким был человеком Владимир Георгиевич. Для понимания его личности мне это было очень важно.

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