Российский рэпер и звезда сериалов «Новенький», «Полет» и «Территория»: вот кто играет Владимира Мулявина в сериале о «Песнярах» и как выглядит в своей роли

Съемки фильма о Владимире Мулявине под рабочим названием «За полчаса до весны». Минск, Дом офицеров. 7 апреля 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О том, что происходит на съемочной площадке и за кулисами сериала (например, на кастинге), «Комсомолка» рассказывала не раз. Гадали мы и о том, кто может сыграть в картине Владимира Мулявина. А на днях в Минске снимались новые эпизоды одного из самых ожидаемых сериалов о легенде белорусской и советской музыки.
Хлопушка! Мотор!
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Репетиция перед съемкой одного из дублей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Оксана Барковская, режиссер фильма.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сценические костюмы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Анна Демидова сыграет Лидию Кармалськую.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Виталий Новиков, музыкальный продюсер фильма.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В перерывах между дублями.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александра Авдонина, оператор картины.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Режиссерская палатка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Актер Глеб Калюжный во время съемок фильма "За полчаса до весны".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Актеры массовки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дочь Владимира Мулявина Марина с внучкой Лидой.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александра Авдонина и Оксана Барковская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Магия кино.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Оксана Барковская, тележурналистка, режиссер-документалист, продюсер.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Художник-декоратор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На съемках фильма "За полчаса до весны".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Реквизит.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бум-оператор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Актер массовки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске снимают фильм о Мулявине.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Оператор Александра Авдонина на съемках фильма "За полчаса до весны".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Момент съемок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кино про Мулявина играет его правнучка, а в роли молодого песняра - российский рэпер: побывали на съемках сериала о «Песнярах» (читать далее)
Кто сыграет Мулявина? Белорусы и россияне снимут сериал о Песняре за 2 миллиона долларов (читать далее)
Будет немало личного, не обойдут конфликты: узнали, каким будет сериал о Владимире Мулявине, который снимут за $2 млн (читать далее)
Сериал о Мулявине будет, но пока непонятно кто сыграет Мулявина и кто споет за песняра (читать далее)
Артисты дрались с режиссером, надевали вышиванки и хмурили лоб, как «Песняры»: как прошел кастинг фильма о Мулявине (читать далее)