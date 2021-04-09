Российский рэпер и звезда сериалов «Новенький», «Полет» и «Территория»: вот кто играет Владимира Мулявина в сериале о «Песнярах» и как выглядит в своей роли

Съемки фильма о Владимире Мулявине под рабочим названием «За полчаса до весны». Минск, Дом офицеров. 7 апреля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что происходит на съемочной площадке и за кулисами сериала (например, на кастинге), «Комсомолка» рассказывала не раз. Гадали мы и о том, кто может сыграть в картине Владимира Мулявина. А на днях в Минске снимались новые эпизоды одного из самых ожидаемых сериалов о легенде белорусской и советской музыки.

Хлопушка! Мотор! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция перед съемкой одного из дублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана Барковская, режиссер фильма. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сценические костюмы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна Демидова сыграет Лидию Кармалськую. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Новиков, музыкальный продюсер фильма. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерывах между дублями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Авдонина, оператор картины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Режиссерская палатка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер Глеб Калюжный во время съемок фильма "За полчаса до весны". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актеры массовки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дочь Владимира Мулявина Марина с внучкой Лидой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Авдонина и Оксана Барковская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Магия кино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана Барковская, тележурналистка, режиссер-документалист, продюсер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Художник-декоратор. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На съемках фильма "За полчаса до весны". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реквизит. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бум-оператор. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер массовки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске снимают фильм о Мулявине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оператор Александра Авдонина на съемках фильма "За полчаса до весны". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Момент съемок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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