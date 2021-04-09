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Звезды9 апреля 2021 13:36

Российский рэпер и звезда сериалов «Новенький», «Полет» и «Территория»: вот кто играет Владимира Мулявина в сериале о «Песнярах» и как выглядит в своей роли

«Комсомолка» побывала на съемках очередных сцен картины с рабочим названием «За полчаса до весны», которые проходят в Минске
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Съемки фильма о Владимире Мулявине под рабочим названием «За полчаса до весны». Минск, Дом офицеров. 7 апреля 2021 года.

Съемки фильма о Владимире Мулявине под рабочим названием «За полчаса до весны». Минск, Дом офицеров. 7 апреля 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что происходит на съемочной площадке и за кулисами сериала (например, на кастинге), «Комсомолка» рассказывала не раз. Гадали мы и о том, кто может сыграть в картине Владимира Мулявина. А на днях в Минске снимались новые эпизоды одного из самых ожидаемых сериалов о легенде белорусской и советской музыки.

Хлопушка! Мотор!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция перед съемкой одного из дублей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана Барковская, режиссер фильма.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сценические костюмы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна Демидова сыграет Лидию Кармалськую.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Новиков, музыкальный продюсер фильма.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерывах между дублями.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глеб Калюжный, исполнитель роли молодого Владимира Мулявина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Авдонина, оператор картины.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Режиссерская палатка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер Глеб Калюжный во время съемок фильма "За полчаса до весны".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актеры массовки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дочь Владимира Мулявина Марина с внучкой Лидой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Авдонина и Оксана Барковская.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Магия кино.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана Барковская, тележурналистка, режиссер-документалист, продюсер.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Художник-декоратор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На съемках фильма "За полчаса до весны".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реквизит.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бум-оператор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер массовки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске снимают фильм о Мулявине.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оператор Александра Авдонина на съемках фильма "За полчаса до весны".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Момент съемок.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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