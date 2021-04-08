104 раза помыть подъезд, 12 раз – лифт и один - окна: узнали, как часто в Минске должна идти уборка в многоэтажных домах

Не дождались дворника и не хотите жить в грязи и пыли? Агитируйте муть подъезд кого-то из соседей. Деньги за уборку - ему, а не ЖЭСу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уборка вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома (а к ним относятся лестничные площадки и марши, лифтовые холлы, вестибюли, галереи) – одна из главных услуг, которую оказывают жильцам сотрудники ЖКХ. С помощью специалистов ГО «Минское городское жилищное хозяйство» и юристов разберемся, что и как часто должны делать в наших подъездах.

Два раза в неделю. Итак, чаще всего, не менее двух раз в неделю или же 104 раза в год дворники должны подметать первый этаж и первую остановочную площадку лифта (в некоторых домах она находится выше первого этаже). Мыть подъезды домов без лифтов тоже надо не менее 2 раз в неделю.

Раз в неделю - сухая уборка вспомогательных жилых помещений дома без лифтов, как правило это «хрущевки» и «сталинки».

В Москве подъезды и дворы часто убирают гастарбайтеры, в Минске их нет, поэтому вакантны около 700 рабочих мест для дворников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дважды в месяц дворник должен сметать пыль и песок с лестниц, холлов в подъездах жилых домов с лифтами.

Раз в месяц помоют коридоры, лестничные клетки и другие вспомогательные помещения в домах с лифтами. А еще - кабину лифта.

Раз в год. Столько протирают стены, двери, плафоны, батареи, обметают пыль с потолков, убирают подвалы, технические подполья, техэтажи, а также моют окна в подъезде.

По мере необходимости проводится дезинфекция, в том числе и мусоропроводов, уничтожение насекомых и грызунов.

Все эти условия содержания в порядке многоквартирного жилого дома прописаны в постановлении Минжилкомхоза Беларуси от 12.06.2020 года.

«Работа неквалифицированная, но - заметная»

Количеству уборок жильцы могут порадоваться, но есть ли кому их выполнять и кто должен контролировать их качество? Этот вопрос мы адресовали специалистам Минского городского жилищного хозяйства.

«Вакансии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений (дворников – Ред.) в жилищных организациях Минска есть всегда, - уточняют в МГЖХ. - Сегодня их около 700. Работа хоть и неквалифицированная, но заметная и очень важная. Такие работники трудятся по удобному графику, обеспечены полным соцпакетом, имеют возможность получить дополнительный заработок за расширенную зону уборки».

Кстати, в организации добавляют: в Минске созданы бригады рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений исключительно на уборке подъездов.

Подъезд может мыть дворник из ЖЭСа, частник или жильцы

Работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома оказывается потребителям на конкурентной основе. Ежегодно заказчиками ЖКУ в каждом районе Минска проводится выбор подрядных организаций для уборки подъездов, где принимают участие различные организации, как государственные организации ЖЭУ, так и частные.

«График уборки подъезда на текущий месяц обязательно должен быть постоянно размещен на информационном стенде в подъезде, - пояснили «Комсомолке» специалисты Минского городского жилищного хозяйства. – Жалобы на уборку есть всегда, так как наряду с нашими недоработками есть и предвзятое отношение жильцов. Кроме того, не зря говорят: чисто там, где не сорят».

Можно ли жильцам не платить за уборку вспомогательных помещений, если вдруг они решат убирать сами или наймут для этого человека?

- Да, прецеденты есть, - говорят коммунальники. - В случае 100% согласия жильцов подъезда – они могут отказаться от уборки обслуживающей организацией, начисления для оплаты им не будут производится. Подъезд могут убирать и сами.

КСТАТИ

Можно ли подать в суд на нерадивого дворника?

Этот вопрос мы адресовали председателю Белорусского общества защиты потребителей Анне Суша.

- Если жилец пожаловался, например, на грязь в подъезде, то исполнитель обязан исправить положение в течение одного рабочего дня без учета периодичности выполняемых работ, - подчеркнула Анна Владимировна. - Такая норма заложена в подп. 8.3 п. 8 Типового договора на оказание услуг по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, утвержденного постановлением Совета Министров от 27.01.2009.

Если же из-за систематической грязи в подъезде жильцы готовы судиться, то прежде чем направить иск в суд потребители должны обратиться с претензией к исполнителю услуг, так как существует досудебное урегулирование спора. А исполнитель - это организация, которую он представляет.

Из нашего опыта: претензии потребителей ЖКУ зависят от сезона. Например, осенью и зимой чаще жалуются на отсутствие подачи тепла в квартиры, на холодные батареи, на то, что горячая вода ниже 50 градусов. Но у людей случаются и экстраординарные события, например, когда затапливалась и ниже расположенные квартиры. Наши специалисты участвовали в судебных разбирательствах по поводу протекания крыши и залития потолков в квартире. Такие случаи, как правило, и оканчиваются судебными разбирательствами. Но надо сказать, что суд – это дело долгое, а уж исполнение решения суда, даже если оно принято в пользу пострадавшего, – еще более долгий процесс, так что стоит запастись терпением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вентиляционный канал чистят за 175 рублей, и это со скидкой: как работает новый вид мошенничества в Минске (читать далее)