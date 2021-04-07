38 топазов, квартира в Минске за $270 тысяч, комплект «Opel Astra и два пледа»: что и почем продают белорусские банки из заложенного имущества

Фото носит иллюстрационный характер

Банки часто открывают кредитные линии под залог имущества предприятий и организаций. Понятное дело, что когда кредитополучатель оказывается неспособным погашать кредит, банк прибегает к санкциям, и одна из крайних мер - продажа заложенного ему имущества.

На продажу выставить могут все, от пледов и микроволновых печей до грузовиков, квартир, зданий магазинов и парковочных мест в Минске. Есть предложения еще более уникальные: один из банков реализует коллекцию из 38 полудрагоценных камней – топазов.

«Комсомолка» решила посмотреть, что и за сколько продают банки.

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ И ДВА ПЛЕДА В НАГРУЗКУ К НЕМУ

Лоты удивляют не только широчайшим ассортиментом, но и комплектностью. Например, один из банков предлагает «автомобиль Opel Astra и плед 2 единицы». Дата выпуска автомобиля не указана, известно лишь, что это седан, у него бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, пятиступенчатая коробка передач. Авто не без дефектов: «имеется коррозия и отслоение лакокрасочного покрытия колесных арок, порогов, потертости обивки салона».

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Эти потертости можно прикрыть, ведь к автомобилю прилагается два пледа разных размера: 145*200 и 195*200 сантиметров. Пледы должны быть теплыми: «состав - шерсть мериноса 100%».

За весь лот просят 6600 рублей, однако товар реализуется путем проведений аукционных торгов - значит, цифра вполне может измениться.

Тот же банк продает имущество «в рамках ликвидационного производства в деле о банкротстве» одного из строительного предприятия Гомельской области. На продажу выставлен тринадцатилетний грузовик МАЗ. Стоимость – 3354 рубля 1 копейка.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Этот же банк продает в Гомеле еще один «единый лот»: склад, легкотипный навес, мастерские, кабельные линии.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Площадь склада - без малого 500 квадратов, легковесный навес занимает еще 125 квадратных метров. Изюминка лота - «специализированное здание для ремонта и технического обслуживания автомобилей». Его площадь 145 квадратов. Комплекс, как сообщается, снабжен кабельными линиями электроснабжений протяженностью 117 метров и имеет металлическое ограждение.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Предложение торга не предполагает, за все просят 97 347 рублей.

ПРОДАЮТ КОЛЛЛЕКЦИЮ ИЗ 38 ТОПАЗОВ. САМЫЙ КРУПНЫЙ КАМЕНЬ ВЕСИТ БОЛЬШЕ КИЛОГРАММА

Интересно, что банки продают не только заложенное им имущество, но и просто объекты, которые находятся у них во владении. Например, один из ведущих банков Беларуси готов предложить к продаже коллекцию полудрагоценных камней. Состоит она их 38 топазов различной «цветности и величины». Общий вес коллекции - почти четыре кило (3962,78 грамма), приводится и выдержка из заключения экспертов.

Банк продает природные ограненные топазы предположительного Волынского (Украина) месторождения. Цвет большинства камней винный, светло-винный, есть несколько «бесцветных с коричневым оттенком».

В среднем камушки весят около 100-200 граммов, но есть и более внушительный экземпляр - винного цвета природный топаз весом 1 килограмм 154, 66 грамма. Цена коллекции не указывается, всех заинтересованных просят оставить заявку, написав на электронную почту.

Среди объектов, которые находятся во владении этого же банка и выставлены на продажу есть и произведения искусства. К примеру, можно приобрести картины авторства А.В Савича под названием «Диптих 1997 г.». Насколько мы понимаем, это картины белорусского художника Андрея Савича.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Приводятся и названия картин: «Каблук. Под каблуком І» и «Каблук. Под каблуком ІI». Стоимость одной - 280 белорусских рублей. В объявлении отмечается, что размер каждой их картин 70х60 сантиметров, «техника исполнения: холст, газета, акрил, темпера».

Но не только предметы искусства и полудрагоценные камни продаются банками.

Товары народного потребления тоже, что называется, в ассортименте. Так, один самых крупных белорусских банков (одно из его подразделений в Орше) реализует оказавшееся в его распоряжении имущество частного предприятия. Выбор широк.

«Обувь детская в ассортименте р.27-37, обувь женская р.36-42, кеды мужские р.43, брюки детские утепленные р.125-158, брюки женские р.44-54, брюки мужские утепленные р.102-110, куртки детские утепленные р.128-140… » - говорится в объявлении.

Предлагаются также «коньки фигурные мужские р.42-43, коньки детские р.29-32» (последние продаются за 45 рублей). Объявление на сайте банка сопровождается фотоматериалами - при желании можно взглянуть на заинтересовавшую вас вещь.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

В Гомельском отделении банка продают бывшие в употреблении шины. Цены разные и зависят, как можно понять из приложенной документации, от даты ввода шины в эксплуатацию и степени ее фактического износа. Так, к примеру, шину, которая изношена на 30%, продают за 57 рублей 60 копеек, если же степень износа оценена в 70%, то цена гораздо ниже - 25,2 рубля. К шинам предлагается приобрести б/у колесные диски. Начали их использовать в далеком 2008 году, купить же сегодня можно ровно за 24 рубля.

Дом за полмиллиона долларов и квартира за 723 тысячи рублей

Если у вас пока нет автомобиля, то и шины с дисками вам без надобности. Но среди предложений есть позиции куда более существенные: купить можно даже дом в Минске. Точнее, почти в столице - в агрогородке Ждановичи, что в Минском районе.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Сообщается, что общая площадь дома – почти 396 квадратных метров, жилая, правда, существенно меньше: 194. Дом, судя по всему, добротный: три этажа, кирпич, есть и цокольные помещения, два навеса. Указана и цена: $491 тысяча.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Есть предложения подешевле. Дом в Боровлянах под Минском. Двухэтажный, есть подвал, две террасы. Общая площадь особняка – 312 квадратов. Продает банк дом за 562 733 рубля, к слову, дополнительно подчеркивается, что «капитальное строение не имеет видимых повреждений конструктивных элементов и не нуждается в проведении ремонтных работ». В общем, покупай, заезжай и живи.

Фото: сайт одного из банков. Носит иллюстрационный характер

Интересным может показаться и еще одно предложение о продаже недвижимости: четырехкомнатная квартира на улице Заслонова, недалеко от станции метро Московская. Площадь жилья впечатляет - почти 349 квадратных метров. За все просят без малого 723 тысячи рублей.

Продают даже машиноместа. Купить и парковаться предлагают в строении на столичной улице Авакяна. Машиномест банк продает ни много ни мало, а 28 штук. Покупать можно в розницу, в зависимости от площади ценник варьируется от 17200 рублей до 44 100 рублей.

Словом, продают банки самое разное имущество: от электровелосипеда VITYAS (1078 рублей без НДС) до пилорамы «Лаймет-120» (предлагают за 3240 рублей) и станка для пиления твердо-волокнистых плит (3480 рублей). Это, разумеется, означает, что со взятыми на себя кредитными обязательствами не справляются представители самых разных секторов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно статистике Нацбанка, на начало января 2021 года белорусы (речь идет о физлицах) задолжали коммерческим банкам 15 миллиардов 702 тысячи 500 рублей. Сюда входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. Это рекордная сумма: год назад на 1 января банковские долги населения были на 1 миллиард 549,6 миллиона рублей меньше.

Юридические лица тоже без кредитов не обходятся. Предприятия и организации должны банкам еще более космические суммы: на 1 сентября прошлого года долги достигли 156,6 миллиарда рублей. И это тоже рекорд, максимальное значение долга за период ведения статистики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники придумали новую схему обмана: вот что о ней говорят в Беларусбанке (далее - здесь)