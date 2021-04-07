Миллионер, чей бизнес начинался с ларька в 90-х, расскажет белорусам, как сегодня заработать первый миллион

На бизнес-форум планируют приехать яркие бизнес-спикеры. Фото bp2021.by

В конце мая в Минске пройдет крупнейший бизнес-форум года «живом» формате – Бизнес-Пробуждение 5.0. Люди соскучились по общению оффлайн, пришло время поиска новых форматов развития бизнеса и выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, поэтому программа мероприятия ожидается невероятно интересной и полезной.

Уже одно то, что хедлайнером Бизнес-Пробуждения 5.0 станет один из богатейших бизнесменов СНГ, долларовый миллионер Евгений Черняк - хороший повод забронировать место на форуме. Многие знают Черняка как создателя популярного ютуб-канала Big Money, где успешный предприниматель общается без «купюр» с влиятельными людьми и учит, как заработать свой первый миллион. Поучителен, кстати, его собственный пример: открыв в студенческие годы в 90-х свой ларек, он за первый месяц заработал первую тысячу долларов, через два года открыл с партнером оптовую компанию, а сейчас владеет крупнейшим в Европе алкогольным холдингом.

Также известно, что готовятся выступить в Минске оффлайн формате и другие бизнес-спикеры. Среди них Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор крупнейшей в России сети пиццерий «Додо Пицца»; Владислав Бермуда, российский эксперт по кросс-маркетингу; Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании «Бизнес-Конструктор».

Бизнес-Пробуждение 5.0 будет интересен как собственникам бизнеса и предпринимателям, так и управленцам, специалистам. Тем, кому нужны эффективные решения для выхода из кризиса и новые идеи, и тем, кто только планирует начать свое дело, кто ищет бизнес-партнеров.

- На Бизнес-Пробуждение приедут лучшие эксперты в своих областях, - обещают организаторы форума. - Уверены, что именно живое общение сейчас очень нужно предпринимателям. И мы готовимся к форуму, как никогда: будут эксперименты и жаркие дискуссии, но главное – это польза, опыт и заряд энергии.

Полный список организаторы пока держат в секрете. Но уже точно известно что генеральным партнером бизнес-форума традиционно стал МТБанк и что пройдет Бизнес-Пробуждение 5.0 в Минске 29 мая. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.