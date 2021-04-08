Поиск и распознавание песен, никакой рекламы, хороший звук: чем радует пользователей А1 Xplore Music от Deezer

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За первый месяц с момента запуска многие пользователи уже успели оценить приложение и убедиться, как легко в нем можно…

…подбирать то, что нравится

Для того, чтобы каждый мог подобрать идеальный плейлист на свой вкус, на платформе предусмотрена функция Flow. Воспользоваться ей – как включить радио, где крутят только ту музыку, которая вам нравится. Указываете предпочтения – и получаете бесконечный поток музыки, подобранной специально для вас. Чем больше лайков и дизлайков поставите на предложенные треки, тем точнее будет работать поиск.

…искать композиции

Добавить в плейлист понравившуюся песню, услышанную где-то на ходу, тоже не проблема. И для этого не нужно ставить никаких других приложений – у Deezer есть свой собственный встроенный SongCatcher, который поможет распознать и найти любую музыку.

…слушать свои плейлисты даже офлайн

Даже если вы находитесь там, где мобильный интернет не ловит и нет Wi-Fi, слушать музыку, аудиокниги или подкасты это не помешает. Приложение позволяет загружать аудиофайлы из своей медиатеки на телефон. Сделаете это один раз – и ваши плейлисты всегда будут с вами, куда бы вы ни направлялись. Что важно, при прослушивании онлайн мобильный трафик не расходуется.

…запоминать текст каждой песни

С А1 Xplore Music от Deezer легко учить тексты любимых песен и уверенно делать вид, что давно знаешь их наизусть, потому что в любой момент прослушивания трека можно вывести слова на экран.

…наслаждаться звуком

Хороший звук – особый вид удовольствия, и в случае с Deezer это музыка в формате MP3 в качестве 320 кбит/с – на уровне с Google Music или Spotify и лучше, чем, например, у Apple Music (256 кбит/с).

…не отвлекаться на рекламу

Еще одна бесценная опция приложения – возможность слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты без перерывов на рекламу. Сколько бы треков вы ни переключали и сколько часов бы ни гоняли по кругу свои плейлисты, ничто не будет от этого отвлекать.

…платить по минимуму

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer всем абонентам А1 предоставляется бесплатно. По истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля, хотя стандартная подписка для остальных пользователей стоит почти 7 евро. Сумма списывается с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).