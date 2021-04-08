От заслуженного мастера спорта в 2012 до уголовного дела в 2021-м. Что известно о пловчихе Александре Герасимене

Александра Герасименя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2 апреля следственный комитет Беларуси сообщил о том, что в отношении спортсменки и главы Белорусский фонд спортивной солидарности Александры Герасимени возбуждено уголовное дело. В обвинении она фигурирует вместе с гандболистом Александром Опейкиным. Спортсмены после выборов возглавили Белорусский фонд спортивной солидарности.

- Герасименя и Опейкин распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества, - прокомментировал Следственный комитет. - В интернете и СМИ обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

СК считает, что под давлением членов фонда из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, а также Герасименя, Опейкин и другие спортсмены «нанесли значительный имиджевый и финансовый урон, подорвали престиж страны на международной и политической арене, дискредитировали руководство спортивной отрасли и государства».

Действия квалифицировали по ч.3 ст.361, максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы.

В свою очередь Александра Герасименя считает, что из-за возбужденного уголовного делоа против нее Беларусь на летней Олимпиаде в Токио может выступать под нейтральным флагом.

Собрали несколько фактов об Александре Герасимене.

Александра Герасименя - трехкратная олимпийская призерка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заслуженный мастер спорта и трехкратная олимпийская чемпионка

Александра Герасименя - трехкратная олимпийская призерка. Звание заслуженной Александра Герасименя получила в 2012 году. Награждена орденом Отечества III степени. В копилке Александры Герасимени две серебряные медали на летних Играх в Лондоне на 50 и 100 м вольным стилем и одна бронзовая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем. Герасименя - чемпионка мира 2011 года на дистанции 100 м вольным стилем и обладательница золотой медали мирового форума 2012 года в 25-метровом бассейне.

Вместе с мужем спортсменом Евгением Цуркиным воспитывает дочь Софию, сейчас ей два с половиной года

Вскоре после родов в интервью «Комсомолке» Александра Герасименя рассказывала, о том, как они с мужем, два спортсмена, организуют свой быт, будучи постоянно на тренировках и сборах.

- Да, у нас такая работа, я вижу мужа нечасто. Женя тренируется не в Минске, поэтому, даже если не на сборах, то он в Гомеле. Приезжает в выходной, сейчас для пловцов самый сезон - соревнования, сборы. Иногда его нет две-три недели. Хорошо, что я это понимаю, и хорошо, что помогают близкие: родители, сестра, свекровь приезжала. Я стараюсь социально не теряться - да у меня и нет возможности потеряться, у меня работа.

Александра с мужем Евгением Цуркиным Фото из личного архива Александры Герасимени

Любит белорусский язык, снималась в клипе «Крамбамбули» и фильме Андрея Курейчика

- Я считаю, что белорусский язык очень красивый, говорила в интервью reform.by в 2019 году Александра. - Может быть, я бы разговаривала на белорусском, если бы хорошо владела им и у меня были бы собеседники, которые бы общались на нем. Хотя много людей уже начинает разговаривать на белорусском языке. Но из-за отсутствия практики, опыта общения просто становится стыдно говорить с ошибками и очень не хочется краснеть.

Александра Герасименя снималась в песне «Госці» группы «Крамбамбуля». А еще сыграла роль подруги главной героини в фильме «Вышэй за неба» Андрея Курейчика.

В 2019 году объявила о завершении карьеры

В августе 2019 года Александра Герасименя организовала пресс-конференцию, на которой объявила журналистам, что не готова бороться за медали на Олимпийских играх и завершает спортивную карьеру.

Александра на пресс-конференции, посвященной завершению карьеры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Была на обложке «Комсомолки» 9 сентября 2020-го года

В одном из послевыборных номеров еженедельной «Комсомолки» на обложке была Александра Герасименя. Ее цитата - из прямого эфира «Еврорадио».

- Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику!? Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай». Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика - то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы - люди, рожденные свободными с правом голоса, с правом выбора, - сказала Александра в программе «Пытаннечка».

Обложка «Комсомолки» 9 сентября Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Занималась с детьми с инвалидностью

Александра развивала проект «Спорт-инклюзия», который делал доступнее спорт для детей с особенностями развития. Ее воспитанники участвовали на соревнованиях по триатлону в детском зачете под наблюдением тренеров.

- Вы же арендуете бассейны для тренировок? С этим нет проблем?- интересовались в 2019 году мы у Александры.

- С этим всегда есть проблемы. Стараемся взаимодействовать, кто-то идет навстречу, старается помочь, кто-то - не очень.

Через месяц после выборов в 2020 году стало известно, что школе плавания Александры Герасимени не продлили контракт на аренду помещения бассейна в школе в Сухарево.

Александра Герасименя с Ольгой Хижинковой и Надеждой Скардино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2012 году ходила на концерт Мадонны

- Почему я в Москве? Так вечером же концерт Мадонны, - рассказывала почти 10 лет назад Александра. Конечно, погуляем по полной программе: будут и рестораны, и дискотека до утра! А еще я могу в любое время есть сладости: и халву, и мороженое (мечтательно). Я так устала от пресной невкусной пищи, которой кормили в Лондоне: макароны, рис, курица… Но больше всего сейчас хочу мяса!

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