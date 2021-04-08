От 27 до 125 рублей и занятые телефоны: как мы срочно записывались в Минске на ПЦР-тест для выезда за границу и что из этого вышло

Без ПЦР-теста с отрицательным результатом на борт самолета не пустят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мой квест с тестом начался в пятницу, 2 апреля - с приятного приглашения на юбилей подруги за рубеж. Через полчаса на руках уже были авиабилеты, дело оставалось за малым - записаться на ПЦР-тест. До вылета три недели, чего волноваться, думала я.

В Минске тесты делают 8 государственных лабораторий, плюс Минская областная больница в Боровлянах, лаборатория в Национальном аэропорту, частные медцентры и два визовых центра, которые оказывают услуги по записи на тест. В общем, выбирай - не хочу. Посмотрела цены в государственных лабораториях - от 27 рублей с копейками (это в кожвендиспансере) до 45 рублей с копейками (в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья).

Понятное дело, начать решила с самого дешевого варианта, но с наскока не вышло - записаться на тест в кожвендиспансере можно было только по телефону с 11 до 13 часов, а телефон оказался безнадежно занят. Не теряя оптимизма, я просто поехала после 13 часов на Прилукскую в надежде на заветную запись. Но там в окошке платных услуг мне просто вручили бумажку с тем самым номером телефона, дозвониться по которому было, наверное, не судьба.

Вернулась домой, промониторила сайты остальных лабораторий - и мой оптимизм стал улетучиваться. На нужный мне день в 5 из 8 лабораторий свободных мест не оказалось, в остальных трех не было электронной записи, только телефоны. Не буду утомлять рассказами о том, сколько раз я набирала каждый из них, скажу лишь, что на это ушел еще один день. И закончился он с тем же результатом, что и предыдущий. Зато я стала носителем информации, которая для кого-то может оказаться полезной, поэтому делюсь.

Экспресс-тестом для выезда за границу не обойтись - нужен ПЦР-тест. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ул. Казинца, 50) - запись только через сайт, на апрель мест нет.

- РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (ул. Филимонова, 23) - запись только через сайт, несколько мест еще было, но не на ту дату, что лично мне нужна.

- Минский городской центр гигиены и эпидемиологии (ул. П. Бровки, 13) - запись только через сайт и только по пятницам с 9:00 на пять рабочих дней следующей недели.

- Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ул. П. Бровки, 9) - запись только через сайт, оставалось два места, но даты не подошли.

- Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии (ул. Семашко, 8) - запись по телефону платных услуг, на апрель мест нет.

- РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Долгиновский тракт, 160) - запись только через сайт, осталось два места на 30 апреля. Мимо.

- Городской клинический кожно-венерологический диспансер (ул. Прилукская, 46а) - запись по телефону с 11 до 13 часов, дозвониться за два дня не смогла.

- Городская клиническая инфекционная больница (ул. Кропоткина, 76) - запись только через посредников.

В Беларуси партнерство с государственными лабораториями (со многими из вышеперечисленных, не только с инфекционной больницей) заключили Испанский визовый центр и Центр VFS Global. Это значит, если вам не удалось самостоятельно записаться на нужное время (мой вариант), выручат посредники, но возьмут за это плюс к стоимости ПЦР-теста плату за свои услуги - 20 рублей. А если вдруг выехать за границу надо срочно, организуют экспресс-анализ, но это еще плюс 20 рублей. Зато гарантия, что не пролетишь с записью на нужный день.

ПЦР-тест можно сделать и в частных лабораториях, стоит эта услуга около 70 рублей, но справка будет другого образца, не того, что нужен для выезда за границу. В одной из лабораторий мне сказали, что, если есть необходимость, справку переведут на английский, но ручаться, что не возникнет проблем в аэропорту назначения, не могут. «Могу только сказать, что у нас постоянно делают ПЦР-тесты те, кто едет поездом в Москву, и проблем не возникало», - сообщила девушка. Я решила не рисковать.

На сайте одного из туроператоров увидела ссылку на медицинский центр гостиничного комплекса Green Park Hotel, в котором предлагают оперативно сдать ПЦР-тест с выдачей справки необходимого образца. Позвонила. Выяснила, что отель находится рядом с аэропортом, тест я могу сдать прямо у них в любой день, результаты будут на следующий. Смутила цена - 125 рублей. Как пояснила по телефону девушка, в цену включено полсуток пребывания в отеле.

В общем, я уже заполнила онлайн-заявку на сайте одного из посредников, как вспомнила, что ПЦР-тест можно сдать прямо в Национальном аэропорту и уже через 2,5 часа получить результат. Но вариант оказался ненадежный - выяснилось, что тесты там берут трижды в день, и каждый раз лишь у 34 человек, а записи нету. И где гарантия, что я попаду в эту группу из 34 везунчиков? Кстати, с 10 апреля правила изменятся - появится электронная запись на сдачу ПЦР-теста в аэропорту (через сайт Минского городского центра гигиены и эпидемиологии). Но записаться можно будет только по пятницам с 9:00 на семь дней следующей недели. И тест подорожает больше, чем в два раза - сейчас он стоит меньше 45 рублей, а с 10 апреля будет стоить больше 95 рублей.

Последний вариант по госрасценкам, который у меня оставался, - Минская областная больница. Дозвонилась я туда тоже далеко не с первого раза, но гораздо быстрее, чем в три минских лаборатории. И - да здравствует оптимизм! - на нужную мне дату оказались свободные места. Цена вопроса - 40 рублей без одной копейки. Теперь осталось не завалить тест.

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