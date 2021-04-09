Необычная наружная реклама KIA появилась на центральных улицах Минска. В чем причина?

Такой подход позволяет привлечь больше внимания и к самому автомобилю KIA Rio X, и к программе финансирования.

KIA Rio X - уникальный автомобиль, сочетающий в себе характер внедорожника и комфорт городского авто. Увеличенный дорожный просвет позволит уверенно двигаться как в городе, так и за городом: парковаться в городе возле высоких бордюров, путешествовать и не бояться проселочной местности.

Все помнят парковки во дворе этой зимой, когда не каждый мог спокойно парковаться во дворе из-за образовавшейся небольшой горки снега, которая превращалась в ледяную глыбу. Rio X легко справляется с такими препятствиями, более того, его габариты позволят легко найти парковочное место даже в спальном районе.

C 1 марта во всех дилерских центрах KIA действуют финансовые программы, позволяющие приобрести отличный авто с выплатами всего по 16 рублей/день: кредит на 7 лет под 19,9% годовых.

Обратите внимание на самые популярные комплектации KIA Rio X Comfort Prize и Prestige.

Чем еще выгодно отличается Rio X:

- Надежные двигатели 1,6 л в сочетании с 6-ступенчатой МКПП или АКПП прекрасно себя зарекомендовали. В автомобиль можно заливать как АИ-95, так и АИ-92.

- Интегрированная система стабилизации автомобиля (VSM) совместно с системой курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочной системой тормозов (ABS) обеспечивают максимальную безопасность движения при любой дорожной обстановке.

- Увеличенный до 195 мм дорожный просвет позволит уверенно чувствовать себя при парковках возле высоких бордюров, сугробов и движении по загородным дорогам.

- 396-литровый багажник легко превратить в грузовой отсек объемом 1075 л, сложив спинки задних сидений. Перевезти габаритные грузы очень легко!

- Уникальная заводская гарантия на автомобили KIA - 5 лет, или 150 000 км пробега. По сравнению с большинством одноклассников гарантия больше в 1,5 раза и по длительности, и по пробегу.

- Нет доплаты за определенный цвет кузова.

Спешите в автоцентры KIA за своим Rio X на очень выгодных условиях. Записывайтесь на тест-драйв и составьте свое мнение о Rio X с характером внедорожника!

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