«Самолет безопасен на 100%»: «Белавиа» получила первый новейший Boeing 737 MAX 8

Первый Boeing 737 MAX 8 прилетел в Беларусь. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

8 апреля в Минске приземлился новейший самолет Boeing 737 MAX 8 – первый такой в воздушном флоте авиакомпании «Белавиа». Самолет прилетел прямо с завода Boeing в американском Сиэтле, с дозаправкой в Исландии. Через несколько дней самолет начнут эксплуатировать на регулярных рейсах «Белавиа». Самолет рассчитан на 174 пассажира, включая 12 пассажиров бизнес-класса. Цена такого воздушного судна – около 80 миллионов долларов, но «Белавиа» берет их в лизинг. Да, еще один такой же самолет прилетит в Минск в июне, а потом два – в декабре.

Кабина нового самолета. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Интересно, что наблюдательные любители авиации уже могли заметить такой самолет в Беларуси. Например, он есть в польской авиакомпании LOT - борт несколько раз выполнял рейс «Варшава – Минск» до пандемии коронавируса, и один раз после возобновления полетов – 5 апреля. Да не простой – а в необычной раскраске, посвященной Дню независимости Польши.

Новейший Boeing 737 MAX 8 уже видели в Минске – польская авиакомпания LOT сделала на нем несколько рейсов из Варшавы в Минск.

Несмотря на то, что официально самолет называется Boeing 737 MAX 8, «Белавиа» предпочитает называть его Boeing 737-8 - индекса MAX теперь нет ни в одном официальном пресс-релизе белорусской авиакомпании. Даже на фюзеляже нового самолета вместо «Boeing 737 MAX 8» написано «Boeing 737-8». Кстати, кроме «Белавиа» также поступили и некоторые другие авиакомпании, например ирландский лоукостер Ryanair переименовал свои «737 MAX» в «737-8200». Почему?

«Белавиа» предпочитает называть этот самолет Boeing 737-8. Индекса MAX теперь нет ни в пресс-релизах, ни на борту самого самолета.

Причина – в непростой судьбе этой модели самолета. Первые поставки новой модели начались в 2017 году. Через год «Белавиа» тоже заказала пять новеньких Boeing 737 MAX 8 последнего поколения – по плану первый борт прямо с завода в американском Сиэтле должен был прилететь в Минск в мае 2019 года. Однако осенью 2018 года в Индонезии разбился точно такой же новенький Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air - 189 погибших. А 10 марта 2019 в Эфиопии разбился еще один такой же MAX 8 - погибло 157 человек. Выяснилось, что в обоих случаях была виновата неправильно сработавшая электронная система MCAS - она вмешивалась в работу пилотов, по сути, брала управление на себя и буквально сваливала самолет в штопор. Авиакомпании всего мира сразу отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью.

Салон нового Boeing. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Поставки уже заказанных самолетов поставили на паузу. Также поступили в «Белавиа»: покупка пяти Boeing-737 MAX 8 была приостановлена до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Авиакомпании до сих пор терпят убытки от простоев самолетов. Но Boeing продолжала строить самолеты для своих заказчиков – так два Boeing 737 MAX 8 для «Белавиа» были уже давно готовы и ждали своего часа на стоянке в Сиэтле. Параллельно американская компания доработала программное обеспечение, которое позже прошло многочисленные проверки. Безопасность была многократно подтверждена, и постепенно коммерческие рейсы на таких самолетах возобновляются. Первой стала Бразилия – в конце 2020 года, потом полеты на таких самолетах стали возобновлять авиакомпании США, Канады, Аргентины, Мексики, Голландии, Чехии, ОАЭ, Румынии, Польши и Казахстана. Сейчас в среднем в мире на таких самолетах выполняются около 400 рейсов в день.

- Всего уже 162 стран мира разрешили эксплуатацию у себя таких самолетов, - рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Новейший Boeing 737 MAX 8 авиакомпании “Белавиа” прилетел прямо с завода Boeing в американском Сиэтле, с дозаправкой в Исландии. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Гендиректор "Белавиа" объяснил «Комсомолке», почему из официальных материалов исключили слово «MAX»:

- Это ребрендинг истории, наверно. Исключили слово MAX, чтобы людей не пугать, ведь большинство пассажиров слышали об этих двух авиакатастрофах. И сейчас каждому пассажиру перед рейсом не расскажешь, что было сделано для того, чтобы самолет стал безопасным – а ведь была проведена огромная работа. Поэтому это чисто маркетинговый момент, - рассказал Игорь Чергинец.

Также стало известно, что белорусская авиакомпания получила компенсацию от лизинговой компании за то, что эти самолеты не были поставлены вовремя. Правда, сумма компенсации не называется.

«Белавиа» получила первый новейший Boeing 737 MAX 8. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Чем этот самолет лучше, и как внешне его отличить от самолета предыдущего поколения?

В серии MAX используются более экономичные двигатели – общая экономия топлива у нового лайнера официально составляет 16%. На алтарь экономии пришлось положить размеры двигателей – они стали больше. А чтобы двигатели не находились близко от земли, их перенесли немного вперед и немного приподняли. Из-за этого у самолета изменилась развесовка, поэтому была внедрена электронная система MCAS, предотвращающая сваливание в определенных режимах полета – это оказалось самым простым вариантом. Именно неправильная работа этой системы и привела к двум авиакатастрофам.

У самолета также новая авионика, панель управления, обновленное крыло и больше деталей из коспозитных материалов. Внешне новый самолет можно отличить по характерными законцовкам крыльев. Если просто: в предыдущем поколении самолета краешки крыльев загнуты вверх, а в новом краешки как бы раздваиваются - как в наклоненной на бок букве Y. Еще одно внешнее отличие заметно на двигателе: в Boeing MAX кромка задней части гондолы двигателя похожа на пилу.

У нового Boeing 737 MAX 8 два внешних отличия от самолетов предыдущих поколений: законцовка крыла в виде буквы Y и задняая часть гондолы двигателя похожа на пилу. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Готовы ли белорусские пилоты управлять новинкой?

В авиакомпании уверены – да. Подготовку пилотов и технического персонала «Белавиа» начала практически сразу после заказа новых самолетов – в 2018 году. Для подготовки отобрали только самых опытных пилотов. Вначале изучали теорию в Беларуси. Потом пилоты проходили обучение в Стамбуле - на сертифицированных симуляторах. В заключении они проходят тесты и получают сертификат. В феврале этого пилоты прошли переподготовку с учетом обновленного программного обеспечения самолетов. Технический персонал готовился в учебном центре Boeing в американском Сиэтле, потом – в учебном центре в Париже, а затем снова в Сиэтле.

Первое время летать на новом самолете будет самый опытный пилот «Белавиа» - командир авиаотряда Олег Салтовский. Со временем подключатся и другие пилоты авиакомпании.

- Этот самолет безопасен на 100%, - уверили гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец и президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Новейший самолет Boeing 737 MAX 8 вернулся в небо. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Можно ли при покупке билета узнать, на каком самолет полетишь?

В сезонном расписании «Белавиа» указан тип самолета, который используется на том или ином направлении. Будет такое обозначение и у нового Boeing 737 MAX 8 – «B38M». Но авиакомпания может менять типы самолетов в зависимости от загруженности конкретного рейса. Поэтому на 100% знать, на каком типе самолета предстоит полет, не получится.

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