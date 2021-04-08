Как в Беларуси восстановить страховое свидетельство: узнали у специалиста

Как его восстановить? Фото: pixabay.com

"Что делать, если не можешь найти свое свидетельство социального страхования – зеленую пластиковую карточку. Где оно должно хранится: дома у сотрудника или в отделе кадров? На новую работу без этого свидетельства не возьмут? Как его восстановить?"

Ирина

Если свидетельство соцстраха утеряно или пришло в негодность, то для его восстановления надо обратиться к своему работодателю. Если вы в данный момент нигде не работаете, то можно лично обратиться в орган Фонда социальной защиты населения по месту жительства. Если обязательные страховые взносы вы уплачиваете самостоятельно, - то в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика страховых взносов. Об этом говорится в пункте 27 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования.

Из-за утери свидетельства вам не могут отказать в приеме на работу. Вас возьмут и без этого документа. А потом наниматель займется его восстановлением.

Свидетельство социального страхования хранится у самого работника. А отделу кадров, бухгалтерии нужна лишь информация о вашем страховом номере, который, как правило, совпадает с уникальным идентификационным номером в паспорте.