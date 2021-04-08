Минск в апреле завалило снегом. Показываем самые необычные фотографии

Апрельский снегопад в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске выдалось весеннее снежное утро.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск завалило снегом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Животные, в отличие от некоторых людей, радуются снегу даже в апреле.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Как думаете, замерзнут или нет?
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пионерский пост у Вечного огня на Площади Победы.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск завалило снегом.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Апрельские сугробы в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторых минчан выпавший снег и ветер не останавливают: поездку на самокате никто не отменял.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как думаете, замерзнут или нет?
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске выдалось весеннее снежное утро.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Велосезон открыт.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Птичку жалко.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Неожиданный снег 8 апреля.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Утро 8 апреля выдалось снежным.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минский спальник и весенний снег.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ