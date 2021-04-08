Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Минск8 апреля 2021 13:58

Минск в апреле завалило снегом. Показываем самые необычные фотографии

В разгаре весна, а всего через семь недель в Беларуси должно быть лето. Но разве скажешь?
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
КомментироватьОставить комментарий
Апрельский снегопад в Минске.

Апрельский снегопад в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске выдалось весеннее снежное утро.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск завалило снегом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Животные, в отличие от некоторых людей, радуются снегу даже в апреле.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как думаете, замерзнут или нет?

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пионерский пост у Вечного огня на Площади Победы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск завалило снегом.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Апрельские сугробы в Минске.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторых минчан выпавший снег и ветер не останавливают: поездку на самокате никто не отменял.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как думаете, замерзнут или нет?

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске выдалось весеннее снежное утро.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Велосезон открыт.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Птичку жалко.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неожиданный снег 8 апреля.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утро 8 апреля выдалось снежным.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минский спальник и весенний снег.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересное