Как Юрий Гагарин ужинал с английской королевой и почему редко ездил на подаренном французами спортивном авто: факты из новой книги о первом человеке в космосе

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос.

Этому событию посвящена книга «Юрий Гагарин. Как это было», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда». Это воспоминания журналистов «КП», которые не просто были очевидцами исторического полета, но и лично общались с Юрием Гагариным.

«Мне нравятся оба!»

Еще в конце марта 1961 года заведующему отделом обороны ЦК партии из штаба ВВС пришло два набора фотографий. Юрий Гагарин и Герман Титов были сняты как в военной, лейтенантской форме, так и в гражданском. Был приложен листок с биографиями. Конечно же, в оборонном отделе определить, кому именно лететь, не могли. Фотографии начали свое путешествие по инстанциям. В конце концов они легли на стол Никите Хрущеву. Тому понравился и тот, и другой. «Решайте сами! - сказал он. - Мне нравятся оба!»

Мнение немедленно передали на космодром. И тогда все поняли, что первым лететь Юрию Гагарину - он явно импонировал Сергей Королеву.

Юрий Гагарин перед стартом

Он сказал: «Поехали!»

12 апреля 5 часов 30 минут

- Юра, пора вставать, - Карпов тронул за плечо Гагарина.

«Я моментально поднялся. Встал и Герман, напевая сочиненную нами шутливую песенку о ландышах.

- Как спалось? - спросил доктор.

- Как учили, - ответил я».

Позавтракали по-космически - из туб. Не очень вкусно, но надо, а вдруг придется пробыть в космосе несколько суток?!

- Такая пища хороша только для невесомости - на земле с нее можно протянуть ноги. - Настроение у Юрия веселое, приподнятое.

В этом простом домике Юрий Гагарин и дублер Герман Титов ночевали перед полетом.

***

Из воспоминаний Василия Пескова:

- Меня поразило, что домик, где перед стартом ночевали Гагарин и Титов, был, мягко говоря, очень скромным. Я бы сказал - по нынешним меркам халабуда какая-то, диван потертый. Единственная радость - радиоприемник… Застелено обычными солдатскими одеялами. Одна комната, маленькая кухонька. И удобства ну очень скромные…

Юрий Гагарин и журналист "Комсомолки" Василий Песков возвращаются в Москву на самолете

* * *

В этой комнате жена и двое ребятишек: Лена и Галя. Жену зовут Валей. Мы поздравляем ее. Она и смущается, и радуется, и тревожится. Десятки сложных чувств в душе этой женщины, и все они отражаются на ее лице. Он в космосе! Он говорит, что все хорошо… Дрожащей рукой она записывает в ученическую тетрадку часы, минуты. Она ждет, она не может разговаривать. Полная комната соседей, тоже слушают.

- Папка… - говорит маленькая Лена и перестает жевать яблоко.

- Полет продолжается! Пилот-космонавт Юрий Гагарин чувствует себя хорошо.

Жена крутит ручку приемника, ладонью вытирает слезы и улыбается…

За второе яблоко принимается Леночка. Валя берет на руки маленькую Галку, которая почему-то расплакалась вдруг…

- Советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе… - и еще несколько дорогих слов для тех, кто сидит у приемников, передает диктор: «Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею».

- Жив! Родной мой! - слезы текут по щекам женщины, она целую девочку. Соседи целуют и поздравляют ее.

Юрий Гагарин делает утреннюю зарядку

«Волга» и четырехкомнатная квартира

Это уже потом - и торжественная встреча в аэропорту Внуково с красной дорожкой, проложенной от трапа самолета к трибунам начальства. И нескончаемая кавалькада правительственных автомобилей, сопровождавшая на Красную площадь. И расчувствовавшийся Никита Хрущев, подписавший через шесть дней после полета секретное распоряжение. По нему от имени правительства СССР первому летчику-космонавту и членам его семьи подарили автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку, а Минобороны выделило четырехкомнатную квартиру по месту службы.

* * *

Через пару лет после легендарного полета у Гагарина было две «Волги» ГАЗ-21. Одна светло-бежевая с номером 12-04 ЮАГ, купленная за собственные деньги. И черная с номером 78-78 МОД - та самая, подаренная Совмином.

Машина была спецсборки (автомобилисты, жившие в СССР, этот термин знают). Но это не спасало от постоянных поломок. Как-то, когда Гагарин приехал на Горьковский автозавод, рабочие поинтересовались: «Как машинка-то?» Гагарин сказал правду: «Бывают проблемы». На заводе за одну ночь перебрали автомобиль.

А в 1965-м у Гагарина появилось спортивное купе Matra-Bonnet Jet VS. Он увидел авто на выставке 1965 года во Франции. Заметив, что Гагарин пристально рассматривает гоночный автомобиль, французы отправили его в подарок первому космонавту планеты.

Член Политбюро ЦК КПСС главный идеолог СССР Михаил Суслов передал космонавту совет - быть осмотрительнее с подарками из капстран. После такого напутствия Гагарин ездил на Matra очень редко.

* * *

- Каждый день к нему приезжали журналисты и фотографы не только из Москвы, но и из разных стран, - говорила Асия Гумерова, которая жила в одном доме с первым космонавтом в Звездном Городке и шила платья для его дочки. - Но сам Юра ничуть не изменился - оставался таким же добрым и никому не отказывал в интервью.

Многие хотели отблагодарить космонавта за этот его подвиг. Для его дочки Лены одна фабрика привезла в подарок игрушки, сложенные в фургон грузовика. Увидев этот «магазин», Юрий Алексеевич рассмеялся и попросил все отвезти в детский сад. Сам тут же оделся, запрыгнул в кабину и поехал показывать дорогу.

А когда ему вручили ордер на пятикомнатную квартиру, он передал его санитарке госпиталя, в котором когда-то проходил обследование. Она одна воспитывала пятерых детей.

* * *

Из воспоминаний Василия Пескова:

- Журналист из «Правды» как-то рассказывал, как Гагарин на приеме у английской королевы обратился к хозяйке: «Ваше Величество, я вырос в деревне. Столько ножей и вилок не видел. Что брать вначале?» Хозяйка засмеялась: «Берите то, что ближе лежит. Я живу в этом доме, но тоже не знаю, зачем подают так много железок…»

Парадный потрет Юрия Гагарина

«Причину гибели Юры мы никогда не узнаем»

Гибели Гагарина 27 марта 1968 года в книге посвящен отдельный раздел, в котором обстоятельно рассказаны все версии того, что могло случиться в небе, - от вполне реалистичных (столкновение с метеозондом) до невероятных. А выводы официальной комиссии до сих пор засекречены.

* * *

Из воспоминаний Василия Пескова:

- Мне позвонили, чтобы срочно приехал в редакцию. Редактор сказал два слова: погиб Гагарин.

Сбивчивые вопросы: как, что, где? Может, это еще неточно?.. Потом мы молча и тупо глядим на большие часы и, кажется, начинаем замечать, как движется большая черная стрелка. И уже в машине, через маленький приемник, я услышал то, что так не хотелось слышать.

* * *

После гибели Юрия Алексеевича у семьи остались квартира в Звездном и квартира в Москве, 21-я «Волга» с оленем и югославский гарнитур. Жена Гагарина Валентина Ивановна до пенсии работала в Звездном, затем занялась воспитанием внуков.

Старшая дочь Гагарина Лена окончила МГУ, стала директором Музеев Московского Кремля. Галина преподает в Плехановском университете. Когда обе дочери вышли замуж, московскую квартиру разменяли. У Лены - дочь Катя. У Галины - сын, названный в честь деда Юрием.

КСТАТИ

Космические конструкторы верят в суеверия

Среди бортовой документации корабля «Восток» было полетное задание на плохонькой желтой бумаге. Оказывается, все дело в примете. Еще до полета Гагарина конструкторы заметили: аппарат, у которого полетное задание написано на хорошей бумаге, разбивался. Если же текст печатали на плохоньком срыве - все проходило благополучно. Поэтому и для Гагарина, и для следующих космонавтов бортовую документацию не писали на дорогой белой бумаге.

КСТАТИ

Книгу "Юрий Гагарин. Как это было" можно приобрести в редакции "Комсомольской правды в Беларуси" по адресу: Минск, Платонова, 1б, 1 подъезд, 4 этаж. Тел. (017)374-68-58.